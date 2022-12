Eine "Achse" bleibt: Darmstadt verlängert mit Kempe und Gjasula

Der SV Darmstadt 98 setzt weiterhin auf die Dienste von Tobias Kempe und Klaus Gjasula: Die beiden 33-Jährigen verlängerten ihre Verträge vorzeitig.

Bei Kempe hat das neue Arbeitspapier nunmehr Gültigkeit bis Juni 2025, Gjasula setzte seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag bis Juni 2024.

Wehlmann: "Eine Achse"

Carsten Wehlmann freut sich "außerordentlich, dass wir bei beiden Personalien frühzeitig Klarheit schaffen konnten und auch über den kommenden Sommer hinaus mit Tobi und Klaus planen können. Damit verfolgen wir weiter unseren Weg der Kontinuität und unser Bestreben, eine Achse an unseren Verein binden zu können", wird Darmstadts Sportchef auf der vereinseigenen Website zitiert.

Trainer Torsten Lieberknecht lobt das Duo als "Führungsspieler, die auf und neben dem Platz wichtig für uns sind" und auch deren Flexibilität: "Beide beweisen, dass man sich auch im Alter noch mal neu erfinden und in neue taktische Positionen auf dem Feld hineinwachsen kann."

"Einmal Lilie, immer Lilie", kommentierte ein "unglaublich glücklich und dankbarer" Kempe seine Vertragsverlängerung. Der Routinier spielt bereits seit seinem Wechsel von Dynamo Dresden im Juli 2014 für den SV, zu dem er nach einer Spielzeit beim 1. FC Nürnberg 2017 wieder zurückgekehrt war. Der Mittelfeldspieler besticht als Scorer, in 234 Pflichtspielen markierte er 53 Treffer und bereitete 58 Tore vor und stellte seinen Wert auch in der Hinrunde unter Beweis (3 Tore, 8 Assists in 17 Zweitliga-Partien).

Gjasula kam im Sommer 2021 vom Hamburger SV zu den Hessen, für die er seither 32 Partien absolvierte. In der aktuellen Saison bremste den unerbittlichen Mittelfeldabräumer nach neun von möglichen zehn Spielen in der Startelf ein Muskelbündelriss aus. "Ich blicke mit großer Vorfreude auf die kommende Zeit mit den Lilien und bin glücklich, weiter Teil des Klubs sein zu dürfen. Außerdem bin ich schon sehr gespannt, im kommenden Jahr im dann fertig umgebauten Stadion auflaufen zu dürfen", freute sich Gjasula.