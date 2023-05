Eindrückliches Signal der Curva Sud - Tonali beschwört Einheit

Die AC Mailand steht vor dem wichtigsten Spiel der Saison. Schon am Wochenende sendete die berüchtigte Curva Sud ein eindrückliches Signal. Stefano Pioli hofft auf ein Wunder - und plant fest mit Rafael Leao.

Einseitige Kommunikation: Die Curva Sud schwört Milan auf das Rückspiel in der Champions League ein. imago images

Diese Bilder brachten die aktuelle rot-schwarze Gefühlswelt ziemlich gut auf den Punkt. Nach der 0:2-Niederlage bei Abstiegskandidat Spezia Calcio am Samstagabend suchten die Milan-Ultras in der Kurve das Gespräch. Eine feurige Ansprache der Capos an Mannschaft und Trainer ließ kaum Spielraum für Interpretationen, auch wenn es großteils motivierende Worte gewesen sein sollen.

Abwehrchef Simon Kjaer gab hinterher Einblick in den Austausch mit den Fans - der recht einseitig geblieben war. Die Curva Sud hätte die 90 Minuten wenig überraschend als "unzureichend" bezeichnet, die Mannschaft aber vielmehr an den "Krieg" am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) erinnert. "Ich bin mir nicht sicher, wer damit angefangen hat, um ehrlich zu sein", sagte der dänische Nationalspieler bei DAZN: "Ich habe es aber positiv gesehen. Ich war überrascht, wie unsere Fans immer zu uns gestanden haben, auch wenn wir schlecht spielten. Ich weiß, dass das vielleicht nicht gut aussieht, aber sie standen voll hinter uns."

Das demonstrierten die Milan-Anhänger auch am Sonntag eindrucksvoll, lautstark versammelten sie sich vor dem "Milanello", dem Trainingszentrum der Rossoneri, um die Mannschaft auf das Spiel des Jahres einzuschwören. "Unsere Fans stehen uns immer sehr nahe", sagte Mittelfeld-Antreiber Sandro Tonali auf der Spieltags-Pressekonferenz am Montag: "Das wollten sie uns auch vor diesem großen Spiel zeigen."

Vor dem Rückspiel gegen Stadtrivale Inter, der Milan beim 2:0 vor einer Woche in der Anfangsphase regelrecht überfallen hatte, bezeichnete der in den jüngsten beiden Partien jeweils am Pfosten gescheiterte Tonali mit dem Zusatznamen "Gattirlo" das aktuelle Verhältnis von Fans und Verein als "sehr geeint".

Frohe Kunde verbreitete auch Coach Stefano Pioli. "Rafa geht es deutlich besser", sagte der 57-Jährige mit Blick auf den im Hinspiel schmerzlich vermissten Rafael Leao. Der zuletzt mit Adduktorenbeschwerden ausgefallene Portugiese trainierte am Montag mit dem Team mit. "Er, Rade Krunic und Junior Messias trainieren. Wenn alles nach Plan läuft, sollten alle drei zur Verfügung stehen."

Die italienische Presse schwankt derweil zwischen Weltuntergangsstimmung und der Chance auf ein "Miracolo" Milans.

Piolis Matchplan steht - Milan "auf der Jagd"

Ein Ausscheiden im Halbfinale käme laut "Gazzetta dello Sport" einem "Abstieg in die Hölle" gleich - auch für Trainer Pioli, dessen Vertrag noch bis Sommer 2025 läuft. Durch die überraschende Pleite bei Spezia ist eine erneute Champions-League-Teilnahme des amtierenden Meisters in weite Ferne gerückt. Bei noch drei ausstehenden Partien sind es aktuell vier Punkte Rückstand auf das viertplatzierte Lazio Rom. In der Coppa Italia war bereits im Achtelfinale Schluss.

"Wir können Geschichte schreiben", stellte Pioli klar: "Wir müssen daran glauben, dass wir es schaffen können." Keiner habe seine Mannschaft schließlich überhaupt in der Nähe des Champions-League-Finals gesehen. "Aber ich weiß, wie gut meine Spieler sind. Wir haben auch in dieser Saison schon einige herausragende Leistungen gezeigt. Da draußen glaubt keiner mehr daran, dass wir noch das Finale erreichen können ... Ich aber schon!"

Sein Team müsse nur da anknüpfen, "wo wir in der zweiten Hälfte des Hinspiels aufgehört haben". Den besagten ersten Vergleich haben Pioli und sein Trainerteam längst aufgearbeitet. "Wir haben vor einer Woche zu früh zu viele Zweikämpfe und zweite Bälle verloren. Diesmal müssen wir diese gewinnen, um schnell in die Spitze zu kommen und das Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden", so die Marschroute des Italieners.

Milan befinde sich mit Anpfiff "auf der Jagd". Die die Rossoneri auch taktisch anders angehen wollen nach der Verletzung von Ismael Bennacer, das kündigte Pioli bereits an: "Wir werden nicht mit drei Spielern in der Mitte spielen, sondern mit einem zusätzlichen offensiven Mittelfeldspieler im Vergleich zum ersten Spiel. Hoffentlich wird das besser funktionieren." Eine Warnung, wenn es denn noch eine gebraucht hätte, vor den Standardsituationen Inters sprach Pioli ebenso aus.

Dann ist es ein ganz anderes Spiel. Sandro Tonali

Auch Antreiber Tonali glaubt noch an die Wende, die ein frühes Milan-Tor begünstigen würde: "Dann ist es ein ganz anderes Spiel." 90 oder vielleicht gar 120 Minuten, die über eine ganze Saison entscheiden können. "Natürlich wird dieses Spiel die Dinge verändern", hofft Tonali: "Zu Beginn des Jahres hatten wir bestimmte Ziele im Kopf - und viele davon haben sich nicht so entwickelt, wie wir es uns erhofft hatten." Nun sei es an der Zeit, die Saison zu retten.

Im italienischen aber auch europäischen Fußball gibt es allerdings gerade wenig undankbarere Aufgaben als gegen Inter Mailand ein 0:2 drehen zu müssen. Doch Pioli stellte nochmals klar: "Man muss daran glauben, und das tun wir."