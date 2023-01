Eindringlicher Wechselwunsch: Knöll verlässt die Kickers Offenbach

Törles Knöll sucht nach einem halben Jahr bei den Kickers Offenbach bereits wieder eine neue Herausforderung und hat den Regionalligisten "eindringlich" um die Auflösung seines Vertrags gebeten.

Schwerer Stand: Törles Knöll (rechts) setzte bei Kickers Offenbach nicht so viele Akzente wie gewünscht. IMAGO/Eibner

Das Kapitel Törles Knöll ist bei den Kickers Offenbach schon wieder beendet. Wie der OFC am Samstag bekannt gab, zieht es den 25-jährigen Stürmer, der im Juli 2022 von Türkgücü München kam, in die kroatische zweite Liga. Der konkrete Verein ist indes noch unbekannt.

Wie Offenbachs Geschäftsführer Matthias Georg in einer Meldung verrät, habe der Sommerneuzugang "eindringlich um die Beendigung seines Vertrags gebeten, um im Ausland einen persönlichen Neuanfang zu starten".

Knöll, der beim 1. FC Nürnberg und dem Hamburger SV auch schon Bundesliga-Luft geschnuppert hatte, brachte es in Offenbach auf zwei Tore in 13 Regionalliga-Einsätzen. Solide, mehr aber auch nicht. Und so sagt Georg: "Er hat den klaren Anspruch, unumstrittener Stammspieler zu sein. Das konnten wir ihm nicht garantieren. Insofern ist der Wechsel für beide Seiten die beste Lösung und gibt uns die Möglichkeit, uns intensiv mit einer möglichen Verstärkung des Kaders auseinanderzusetzen."