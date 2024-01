"Eindeutiger Reifeprozess": Chef-Lob für Weißhaupt

Vom Durchbruch zu sprechen, wäre womöglich noch etwas zu früh. Den nächsten Entwicklungsschritt hat Noah Weißhaupt aber unverkennbar vollzogen.

Als ein Versprechen für die Zukunft wird Noah Weißhaupt (22) schon seit Sommer 2021 gehandelt, als er erstmals und fortan regelmäßig im Freiburger Bundesligakader auftauchte. Das Talent des fußballerisch gleichermaßen elegant wie dynamisch auftretenden Sprösslings von Ex-Profi Marco Weißhaupt (51) war schließlich stets unverkennbar. Allein: Über die Rolle des offensiven Edeljokers kam Weißhaupt junior, seit 2012 in der Freiburger Fußballschule ausgebildet, in den vergangenen beiden Spielzeiten nie hinaus.

Streich setzt Eigengewächs bedenkenlos als Schienenspieler ein

Auf ganze drei Startelf-Einsätze plus 25 Einwechslungen belief sich seine persönliche Bundesliga-Bilanz der Saisons 2021/22 und 2022/23 insgesamt. In der gerade abgelaufenen Hinrunde 2023/24 setzte Trainer Christian Streich demgegenüber bereits fünf Mal von Beginn an auf Weißhaupt, zusätzlich zu neun Mandaten als Joker.

Zahlen, die zwar keinen raketenhaften Fortschritt dokumentieren - aber einen womöglich umso nachhaltigeren. Dafür spricht nicht zuletzt der Umstand, dass Streich das Eigegengewächs mittlerweile auch bedenkenlos als Schienenspieler aufbietet wie am vergangenen Wochenende gegen Union Berlin (0:0). Den Hintergrund erklärt Sportdirektor Klemens Hartenbach so: "Noah hat sein Spiel inzwischen komplettiert."

Bedeutet: Weißhaupt brauchte längere Zeit, um auch den defensiven Anforderungen an einen Startelf-Akteur gerecht zu werden. "Seine besondere Offensivqualität hat er schon in der Jugend und im Übergangsbereich immer wieder hinreichend nachgewiesen", bestätigt Hartenbach.

"Mit der Zeit hat er jetzt ein vollumfängliches Spielverständnis entwickelt - eben auch für die Gefahr, die entstehen kann, wenn er gegen den Ball nicht ganz konsequent mitarbeitet. Gleichzeitig bekommt er es körperlich hin, das auch umzusetzen. Beides gehört zu einem Reifeprozess, der bei Noah eindeutig zu erkennen ist." Eine Stammplatzgarantie bedeutet dies noch keineswegs. Aber endlich die Erfüllung der Voraussetzung, jederzeit einsetzbar zu sein.