Eindeutig Transfermeister: VfL Wolfsburg im Check

Nach einer Niederlage in Katalonien nahm der Kaderumbau beim deutschen Meister Schwung auf. Auffällig: Es kamen fast ausschließlich Schlüsselspielerinnen der Konkurrenz.

Volle Transferoffensive: Sara Agrez, Merle Frohms und Jule Brand (v. li.) sind neu in Wolfsburg. imago images

Wie lief die vergangene Saison?

National hätten sich die Wölfinnen es kaum besser ausmalen können. Den Rivalen aus München wiesen sie in den drei Duellen (zweimal Liga, einmal Pokal) in die Schranken, vor allem das 6:0 im Endspurt bleibt haften. Dazu kam der ungefährdete DFB-Pokaltriumph.

Was die Verantwortlichen des ambitionierten VfL nachhaltig wurmte: die Chancenlosigkeit im Hinspiel des Champions-League-Halbfinals. Mit dem 1:5 gegen den FC Barcelona verlor das Rückspiel (2:0) seinen Wert. So lag ein Schatten auf dem Doublesieg.

Was war auf dem Transfermarkt los?

Mit der Schlappe in Katalonien lässt sich vielleicht die bemerkenswerte Transferoffensive erklären, die Ralf Kellermann daraufhin startete. Dem Tabellenzweiten, -dritten, -vierten und -fünften schnappte er jeweils eine Schlüsselspielerin weg und wertete den eigenen Kader dadurch spürbar auf. Nebenbei verlängerte die wiedererstarkte Kapitänin Alexandra Popp langfristig.

Spätestens mit den Neuen Jule Brand, Merle Frohms und Marina Hegering bilden die Wölfinnen das Gerüst der deutschen Nationalmannschaft. Vor und bei der EM wuchs das DFB-Team zusammen, wovon auch der Meister profitieren wird.

An die Qualität des Kaders kommt kein anderer Klub in Deutschland nur annähernd heran. Die prominenten Abgänge von Torhüterin Almuth Schult (Angel City FC), Turid Knaak (Karriereende) und Shanice van de Sanden (Liverpool) sollte der VfL verkraften können.

Auf wen kommt es besonders an?

Noch bevor sich Lena Oberdorf während der EM Fans in ganz Europa machte, hatte sie sich langfristig an die Wölfinnen gebunden. Auf der Sechs wird sie gerade in den Top-Spielen im Mittelpunkt stehen.

Neben Alexandra Popp? Die DFB-Kapitänin kam in der Rückrunde im defensiven Mittelfeld zum Einsatz, obwohl ihre Stärken bekanntlich weiter vorn liegen. In der Vorbereitung deutete sich an, dass Popp wohl wieder auf ihre alte Position vorn zurückkehren darf.

Wie sieht das Startprogramm aus?

Essen (17.9., H), Hoffenheim (24.9., A), Leverkusen (30.9., H)

Was sagt die Expertin?

"Mit starken Neuzugängen startet der VfL in die neue Saison", sagt kicker-Kolumnistin Verena Schweers. "Sie haben in der Breite die bestbesetzte Mannschaft. Es wird schwer dieses intakte Gefüge zu schlagen. Die Wölfinnen werden Meister und spielen auch international eine wichtige Rolle."