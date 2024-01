Einbruch beim HFC: "Bild der Verwüstung"

Beim Halleschen FC verlief die Mitgliederversammlung am Sonntag weitestgehend geräuschlos. Dafür sorgte in der Nacht ein Einbruch in die Geschäftsstelle des HFC für Entsetzen.

Zunächst verlief der Sonntag beim Drittligisten noch normal. Auf der Mitgliederversammlung wurde bekanntgegeben, dass in der Saison 2022/23 ein Verlust von knapp 560.000 Euro gemacht wurde. Für die laufende Spielzeit wird ein ausgeglichener Haushalt angestrebt. Zudem soll das negative Eigenkapital in den kommenden Jahren sukzessive abgebaut werden. Vorstand und Verwaltungsrat wurden von den Mitgliedern entlastet.

Außerdem wurden Andreas Muth und Christian Brauer in den Vorstand gewählt. Jürgen Fox wurde nach dem Rücktritt von Jens Rauschenbach 2023 als neuer Präsident gewählt. Als Ehrenmitglied wurde Toni Lindenhahn ausgezeichnet. Eine Mehrheit fand auch ein Antrag zum aktiven Entgegenwirken gegen die Sanktionierung von Pyrotechnik seitens des DFB.

Diebstahl von Geld und Laptops

Soweit verlief alles nach Plan, bis am Montagmorgen das böse Erwachen erfolgte. Während die Mitgliederversammlung in einem Kino in Halle abgehalten wurde, gab es in der Nacht auf Montag einen Einbruch in die Geschäftsstelle des Vereins in der Merseburger Straße. "Unbekannte Täter drangen in die Räumlichkeiten ein und hinterließen ein Bild der Verwüstung. Die Einbrecher durchwühlten sämtliche Schränke und Büros", so der HFC in einer Mitteilung.

Zunächst gehe es darum, die Geschäftsstelle wieder aufzuräumen und sich einen Überblick zu verschaffen. Fest steht bereits jetzt, dass neben materiellen Schäden auch Bargeld und mehrere Laptops entwendet worden sind. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise sollen an die Behörden bzw. den Verein gegeben werden.