Einblutung im Muskel: Neuer Rückschlag für Wolf

Die Vorbereitungsphase lief praktisch nach Wunsch, Hannes Wolf (23) war einer der Gewinner unter dem neuen Trainer Daniel Farke. Nun aber muss der Allrounder pausieren und bangt um seinen Einsatz beim Saisonstart.

In neuer Rolle hat der zuletzt an Swansea City ausgeliehene Hannes Wolf Punkte gesammelt bei der Borussia. Als Linksverteidiger hatte er in Abwesenheit von Ramy Bensebaini und Luca Netz seine Chance genutzt, war sehr unternehmungslustig aufgetreten und galt sogar als Kandidat für die Startelf zum Saisonbeginn.

Nun aber muss der vielseitige Flügelspieler, der in Gladbach seinen zweiten oder dritten Anlauf nimmt, pausieren - und fällt möglicherweise sogar etwas länger aus. "Er hat eine leichte Einblutung im Muskel", sagte Trainer Daniel Farke der Rheinischen Post. "Für Hannes ist es unglücklich, er hat bisher wirklich eine gute Vorbereitung gespielt und wird einige Tage ausfallen."

Das Pokalspiel könnte Wolf verpassen

In jedem Fall eine höchst unwillkommene Unterbrechung der Vorbereitung für den Österreicher, der gerade so richtig in Tritt schien. "Konzentriert und fokussiert" sei er bisher im Trainingsprozess gewesen, lobte Farke den 23-Jährigen. "Wir hoffen, dass er so schnell wie möglich wieder bei uns ist. Aber die Befürchtung ist, dass es zwei Wochen dauert, dann verpasst er das Pokalspiel. Das ist für ihn alles andere als ideal."

Für rund elf Millionen Euro war der Linksfüßer 2020 von RB Leipzig an den Niederrhein gewechselt, vor allem auf Betreiben seines ehemaligen Trainers Marco Rose, der ihn auch noch aus der gemeinsamen Zeit bei RB Salzburg kannte. So richtig durchgesetzt aber hat sich Wolf in Mönchengladbach bisher nicht.

Nach dem 1:1 am Mittwochabend gegen RKC Waalwijk bestreiten die Fohlen am Samstag im Borussia-Park ihre Saisoneröffnung, um 15:30 Uhr ist Real Sociedad San Sebastian der Gegner.