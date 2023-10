"Einbahnstraße": RB-Sportdirektor Schröder kritisiert Opendas Jubel

RB Leipzig hat in der Bundesliga zurück in die Erfolgsspur gefunden. Nach dem 3:1 bei Darmstadt 98 war jedoch ein negativer Moment eines RBL-Spielers ein großes Gesprächsthema.

Leipzigs Lois Openda (2.v.l.) sorgte mit seinem Jubel nach dem 3:1 in Darmstadt für Unruhe. IMAGO/Jan Huebner

Mit seinem Tor nach nicht einmal 50 Sekunden hatte Lois Openda in Darmstadt mal wieder bewiesen, wieso er für RB Leipzig im Sommer ein großes Transferziel war. Der belgische Angreifer sorgte zudem für den 3:1-Endstand bei den Lilien und konnte sich feiern lassen. Openda aber wählte eine etwas andere Art des Zelebrierens - und bekam das Echo zu spüren.

Denn nachdem sein zweites Tor zu Beginn der Schlussphase am Samstagnachmittag vom VAR doch gegeben worden war, rannte Openda provokant in Richtung der Lilien-Kurve und jubelte aufreizend lautstark. Einige Fans im Stadion am Böllenfalltor fühlten sich dadurch stark provoziert und sprangen wegen des belgischen Nationalspielers über den Zaun - erst nach einiger Zeit konnten sie beruhigt werden.

Schuhen versteht Fans und spricht von RB-Entschuldigungen

Darmstadts starker Keeper Marcel Schuhen, der beim Freistoß von Emil Forsberg in Hälfte eins jedoch gepatzt hatte, stellte klar: "Das ist eine Situation, die mir als Darmstädter nicht gefällt." Dass "die Fans halt sauer" gewesen sein, wunderte Schuhen nicht. Er habe auch "Feedback von den Leipzigern bekommen, die sich bei mir entschuldigt haben".

Keine Entschuldigung, aber Kritik an Opendas Verhalten äußerte derweil Leipzigs Sportdirektor Rouven Schröder. Er sei sich sicher, dass Openda "nach dem dritten Schritt" auch gewusst habe, "dass es eine Einbahnstraße war. Das nächste Mal weiß er, dass er besser in die andere Richtung läuft."

Openda selbst erklärte, dass er nur mit seinen Mitspielern habe feiern wollen. Leipzigs Trainer Marco Rose, der die Szene nach eigenen Angaben nicht gesehen hatte, war sich der Unschuld seines Spielers sicher: "Wenn er jemanden provoziert hat, dann hat er es nicht mit Absicht gemacht."