Ein Zweitliga-Rekordmann für die Bezirksliga: Kapllani stürmt für Lichtental

Auch Edmond Kapllani hat noch nicht genug vom aktiven Fußball: Der 41-Jährige spielt - und trifft - seit Neuestem für den FC Lichtental in der Bezirksliga Baden-Baden.

Einen prominenten Neuzugang präsentierte am Samstag via Facebook der FC Lichtental aus Baden-Baden. Denn mit Edmond Kapllani wechselt mit sofortiger Wirkung ein ehemaliger Profi ins Haimbachtal. Kapllani soll dort das Team, das aktuell in der Bezirksliga kickt, standesgemäß auf der Stürmer-Position verstärken.

Der 1982 in der albanischen Hafenstadt Durrës geborene Stürmer kam zu Profi-Zeiten auf 213 Zweitliga- und 54-Erstligapartien und gilt mit seinen 73 Toren nach wie vor als erfolgreichster ausländischer Torschütze in der Geschichte der 2. Bundesliga. Vor allem bei seinen Stationen Karlsruher SC und FSV Frankfurt stellte er im deutschen Unterhaus konsequent seine Abschlussqualitäten unter Beweis, für den KSC spielte er nach eingefahrener Meisterschaft und dem darauf folgenden Aufstieg auch zwei Spielzeiten in der Bundesliga, ehe es ihn dort weiter zum FC Augsburg zog. Zuletzt stürmte Kapllani für die SV Elversberg und, schon da im Amateurbereich, für den Oberligisten SV Spielberg.

Treffer gegen Muggensturm

Zum Einstand in Lichtental am Sonntag stand der heute 41-Jährige, der während seine Profikarriere zudem 41 Nationalspiele für Albanien absolvierte, gegen den FV Muggensturm auch gleich in der Startelf und markierte in Minute 86 den finalen Treffer zum 4:1-Erfolg seines neuen Teams. Es war Sieg Nummer drei im sechsten Spiel für Lichtental.

Kapllani, der mit seiner Frau seit 2020 ein Café in seinem Wohnort Baden-Baden besitzt, war von 2020 bis 2022 auch Co-Trainer der U 17 des KSC. Er besitzt die UEFA-A-Lizenz.