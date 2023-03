"Ein zusätzlicher Anreiz": Der neue TSG-Coach Lerch feiert sein Comeback

Die Frauen der TSG Hoffenheim sind makellos in das neue Jahr gestartet. Nun übernimmt Stephan Lerch - wie geplant. Sein Comeback gibt der Ex-Wolfsburger Erfolgstrainer, der mit den VfL-Frauen dreimal Meister wurde, in Freiburg. Mit einem klaren Ziel.

Nachdem Hoffenheim 2020/21 die Gruppenphase der Champions League erreicht hatte, musste sich die TSG 2021/22 mit Rang fünf in der Bundesliga begnügen, die Königsklasse lief ohne die Breisgauerinnen ab. Geht es nach Stephan Lerch, dann wird sich dies nach der laufenden Saison wieder ändern. Der neue Trainer feiert mit der schweren Aufgabe beim SC Freiburg am Sonntag (16 Uhr) sein Comeback in der Frauen-Bundesliga.

"Es ist unser Ziel, nachhaltig den dritten Tabellenplatz in Angriff zu nehmen", erklärte Lerch, der in seiner Zeit als Coach des VfL Wolfsburg dreimal Meister und viermal Pokalsieger wurde. Damals gab es noch keine Gruppenphase in der Champions League, daher ist es für den 38-Jährigen "ein zusätzlicher Anreiz, das neue Format zu erleben".

Und sein neues Team, dass er nun nach Abschluss der A-Junioren-Runde von Interimstrainerin Nadine Rolser übernimmt, ist wieder auf Kurs. Unter dem Ende des alten Jahres beurlaubten Gabor Gallai hatte die TSG gerade einmal 17 Punkte in zehn Partien eingefahren, unter Rolser startete Hoffenheim im neuen Jahr durch: vier Spiele, vier Siege, 17:1 Tore. "So kann es weitergehen", meinte Lerch, der "den Moment weiter nutzen" möchte.

Hoffenheim liegt mit drei Punkten Rückstand auf Eintracht Frankfurt, dem Hauptkonkurrenten um den begehrten dritten Platz auf Rang vier. In Freiburg, das zuletzt zweimal leer ausging, muss die Serie halten, um die Königsklasse weiter selbst in der Hand zu haben.