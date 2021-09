"Ein Zuhause für mich": Wedemeyer verlängert in Wolfsburg

Joelle Wedemeyer wird über die laufende Saison hinaus beim VfL Wolfsburg bleiben. Die Abwehrspielerin hat beim Frauen-Bundesligisten vorzeitig verlängert.

"Ich möchte zu einer unverzichtbaren Kraft werden", hatte Wedemeyer Ende September 2020 erklärt, als sie ihren Kontrakt bei den Wölfinnen bis 2022 ausgedehnt hatte. Gesagt, getan. 2020/21 lief sie in 19 von 22 Bundesligaspielen für den VfL auf, in der noch jungen Saison stand sie in den beiden Wolfsburger Champions-League-Partien zweimal als Linksverteidigerin in der Startelf, in der Liga hat sie zwei Einsätze zu verzeichnen.

Der Lohn: Wedemeyer erhielt einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, wie der VfL am Donnerstag mitteilte. "Es ist wirklich beeindruckend, welche Entwicklung Joelle bei uns in den letzten acht Jahren genommen hat", meinte Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen. "Sie ist von einer Nachwuchsspielerin zu einer festen Größe gereift und hat die Konkurrenzsituation in unserem Kader dabei immer als Chance gesehen. Mit dieser positiven Grundeinstellung und ihrer Flexibilität auf den verschiedenen Defensivpositionen ist Joelle ein wichtiger Bestandteil unseres Teams."

Für Wedemeyer, die 2014 mit der deutschen U 20 Weltmeisterin wurde, ist der VfL "wie ein Zuhause". Für die 25-Jährige war es daher keine Frage, dass sie einen neuen Vertrag unterschreiben würde. "Seit ich beim VfL bin, konnte ich mich stetig weiterentwickeln und ich bin sehr zuversichtlich, dass ich diesen Weg in den kommenden Jahren weitergehen werde. Besonders schätze ich die hohe Professionalität, mit der beim VfL gearbeitet wird." Außerdem sei sie "weiter hungrig auf Titel", erklärte Wedemeyer.