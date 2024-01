"Ein Zeichen": Marti wechselt von Leverkusen nach Leipzig

In dieser Saison lief es bislang nicht rund für Lara Marti in der Frauen-Bundesliga, bei Bayer 04 Leverkusen war die Mittelfeldspielerin nicht mehr erste Wahl. Das soll sich nun in Leipzig ändern.

Bleibt in der Bundesliga, spielt künftig aber für Leipzig: Lara Marti. IMAGO/foto2press