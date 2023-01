Ein Zeichen im Duell mit Lacroix? Kovac gibt Bornauw die Binde

Nur wenige Plätze sind noch offen in der Stammelf des VfL Wolfsburg, der des rechten Innenverteidigers gehört dazu. Maxence Lacroix oder Sebastiaan Bornauw? Ein Zeichen hat Trainer Niko Kovac womöglich schon gesendet.

Aus dem Wolfsburger Trainingslager in Almancil (Portugal) berichtet Thomas Hiete

Ein Lautsprecher ist er gewiss nicht. Wenn es gut läuft, so wie im Moment, sagt Sebastiaan Bronauw, halte er sich lieber zurück. In kritischen Phasen jedoch geht er voran, will Führung übernehmen.

Eine Rolle, die ihm offenbar auch Niko Kovac zutraut. Am vergangenen Freitag beim Test gegen die TSG Hoffenheim (3:2) trug der Belgier in der zweiten Hälfte die Wolfsburger Kapitänsbinde, nachdem Spielführer Maximilian Arnold nicht mehr auf dem Platz stand. Ein Zeichen des Trainers auch bei der Frage, wer künftig an der Seite des gesetzten Micky van de Ven (verpasste noch keine Einsatzminute) verteidigt? "Das kann sein", sagt Bornauw lachend, "so habe ich es noch gar nicht gesehen."

Zahlen sprechen für Bornauw

Der Belgier oder der Franzose, Bornauw oder Maxence Lacroix? Diese Frage muss Kovac bis zum Re-Start gegen den SC Freiburg beantworten. In insgesamt fünf Spielen saß Bornauw in dieser Saison bereits auf der Bank, die letzten fünf Partien vor der Pause aber schenkte ihm der Coach das Vertrauen in der Innenverteidigung - Wolfsburg blieb ungeschlagen (vier Siege, ein Remis) und dreimal ohne Gegentor. Gibt es überhaupt einen Grund, etwas zu verändern? Bornauw lächelt, denkt kurz nach, um statt des wohl gedachten "natürlich nicht" den berühmte Standardsatz zu liefern: "Das entscheidet der Trainer."

Es kann nur einer spielen. Experimente, etwa Bornauw wie zu Saisonbeginn im Spiel gegen Schalke (0:0) als Rechtsverteidiger aufzubieten, gehören der Vergangenheit an. "Ich komme gut klar mit Maxence", sagt der frühere Kölner, "aber es ist so, wir sind Konkurrenten." Als Stammspieler sehe er sich nicht, beteuert der 1,91-Meter-Hüne. "Wir haben einen guten Kader und müssen jedoch Woche um unseren Platz kämpfen."

Und auf kleine Hinweise achten. Gegen Hoffenheim beispielsweise verteidigte Bornauw an der Seite von van de Ven, während Lacroix in der ersten Hälfte mit Josuha Guilavogui die Innenvereidigung bildete. Und dann trug er eben die Kapitänsbinde. "Das", sagt Bornauw, der nach der enttäuschenden WM einen Platz im belgischen Nationalteam ins Visier nimmt, "ist für einen Spieler immer ein schönes Zeichen und eine Ehre."