Ein Wunsch geht in Erfüllung: Spurs verpflichten Genuas Dragusin

Radu Dragusin stand zuletzt auf dem Zettel zahlreicher Klubs, nun vermeldete Tottenham Hotspur, dass man den Rumänen verpflichtet habe. Nur noch kleinere Details seien zu klären.

Lange Zeit war Radu Dragusin lediglich einigen Experten ein Begriff, immerhin spielte der Abwehrspieler "nur" beim CFC Genua in Italien. Der breiten Mehrheit wurde der 21-Jährige ein Begriff, als plötzlich ein Tauziehen zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Bayern entbrannte.

Dragusin erteilte den Münchnern trotz eines finanziell lukrativeren Angebots allerdings einen Korb, er wollte sich unbedingt in der Premier League beweisen - London war seine erste Wahl, und London ist es nun auch geworden.

Wie die Spurs am Donnerstagabend mitteilten, wechselt der Innenverteidiger nach England und erhält dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Er wird die Rückennummer 6 erhalten. Über die Ablösemodalitäten wurden keine Angaben gemacht, allerdings war zuletzt von einer Summe zwischen 25 und 30 Millionen Euro die Rede.

Mit 16 bereits Flügge

Bereits mit 16 Jahren verließ Dragusin seine rumänische Heimat und heuerte bei Juventus Turin an, wo er nach und nach zum Profi reifte. Mit 18 feierte er sein Debüt in der ersten Elf von Juve. Über Sampdoria und Salerno fand er zum CFC Genua, mit dem er aus der Serie B aufstieg. In dieser Zeit schaffte er auch den Sprung in die rumänische Nationalmannschaft, für die er mittlerweile 13 Länderspiele bestritten hat.

In der laufenden Saison stand Dragusin jede Minute für Genua auf dem Platz und erzielte dabei sogar zwei Tore. Der Innenverteidiger trug demnach maßgeblich dazu bei, dass der Aufsteiger derzeit als Tabellenzehnter im gesicherten Mittelfeld der Serie A anzutreffen ist.

Spence geht den umgekehrten Weg

Genua verliert damit eine wichtige Stütze, erhält jedoch im Gegenzug Djed Spence als Kompensation. Die Spurs schicken den 23-jährigen Rechtsverteidiger auf Leihbasis nach Italien. Laut eigenen Angaben besitzt Genua auch eine Kaufoption für den Engländer.