"Ein Witz": Schmidt ärgert das Nicht-Tor - Erinnerungen an Bremen und Regensburg

Nach dem 2:3 gegen Hoffenheim hat der 1. FC Heidenheim auch in Dortmund ein dramatisches Spiel erlebt. Beim Vize-Meister fuhr der Aufsteiger aber seinen ersten Bundesliga-Punkt der Vereinsgeschichte ein.

Beim 1. FC Heidenheim wurden am Freitagabend so einige Erinnerungen wach. Zunächst waren es keine schönen, weil bereits nach 15 Minuten - ähnlich wie beim Auswärtsspiel in Wolfsburg - Borussia Dortmund mit 2:0 führte. "Da haben alle Gedacht, dass es nur noch um die Höhe des Ergebnisses geht", sagte Frank Schmidt am DAZN-Mikrofon, seine Mannschaft rettete sich aber in die Pause.

Und dort ist etwas passiert mit dem FCH. Zunächst personell, weil Schmidt Marvin Pieringer für Adrian Beck brachte und damit Anpassungen am System vornahm. "In der Halbzeit haben wir auf eine Raute umgestellt und sind volles Risiko gegangen. Wir haben sie im Spielaufbau komplett zugestellt", so Schmidt, der sein Team aber auch emotional kitzelte. "Ich habe der Mannschaft gesagt, letztes Jahr, dritter Spieltag, hat Bremen das Spiel noch gedreht", erinnerte sich Schmidt, als Werder in Dortmund aus einem 0:2 ein 3:2 machte.

"Es ist die Regel, aber ..."

Es sollte beinahe auch dem Aufsteiger gelingen. Zunächst gab es den nächsten Rückschlag für die Ostälbler, ein Tor von Pieringer zählte nicht, weil er den Ball an den Arm bekam. "Es ist die Regel, aber eigentlich ist es ein Witz, dass das Tor nicht zählt", ärgerte sich Schmidt, da sein Schützling den Arm sehr nah am Körper hatte. Dann aber brachte Eren Dinkci den FCH zurück in die Verlosung, der Neuzugang - aus Bremen - traf sehenswert. In dieser Phase konnte sich Heidenheim auch auf Schlussmann Kevin Müller verlassen, der Dortmunds Donyell Malen mehrfach schier zur Verzweiflung brachte.

Dann wurde es kurios. Schiedsrichter Tobias Reichel entschied auf Elfmeter für Heidenheim, nachdem Sebastien Haller Jan-Niklas Beste im Strafraum mit dem Arm am Hals traf. Der Pfiff wurde jedoch auf VAR-Hinweis zurückgenommen, weil Beste zuvor im Abseits stand. Die Situation schien entschieden, Dortmund wechselte Niclas Füllkrug für Haller ein, ehe sich der Video-Assistent nochmal einschaltete. Diesmal wurde Reichel zum Bildschirm gebeten, wo der Referee erkannte, dass es sich um eine neue Spielsituation handelte. Es gab den Elfmeter am Ende also doch, Haller sah nachträglich Gelb - und Tim Kleindienst verwandelte.

Auch Rot für Haller wäre möglich gewesen

"Ich finde, es ist eine neue Spielsituation, weil er hat zwei Kontakte, die Ruhe am Ball und spielt den Pass nicht. Wenn das Foul nicht um den Ball ging, sondern oben, dann wäre es auch noch Rot", nahm Schmidt Stellung zu dieser Szene, die dem FCH am Ende den ersten Bundesliga-Zähler der Vereinsgeschichte bescheren sollte.

Zunächst musste Heidenheim aber noch die Schlussphase inklusive einer zwölfminütigen Nachspielzeit überstehen. Schon wieder wurden Erinnerungen wach. "Alle, die sich über unsere Nachspielzeit ins Regensburg aufgeregt haben, wissen jetzt, dass sowas auch mal passieren kann", so Schmidt über jenes Spiel, in dem der FCH den Aufstieg dramatisch perfekt machte. Durchaus dramatisch verliefen auch die letzten Minuten im Signal-Iduna-Park, wenngleich dort kein Tor mehr fiel.

"Wir hatten die Kontermöglichkeiten, um hier noch den Sieg mitzunehmen", musste sich Kapitän Patrick Mainka am Ende sogar etwas über den Punkt ärgern. Diesen hat sich Heidenheim aber definitiv verdient.