"Ein Witz?": Radprofis streiten vor Paris-Roubaix über Schikane vor Arenberg-Wald

Der Radsport wird dieser Tage von heftigen Stürzen überschattet und am Sonntag steht der Frühjahrsklassiker Paris-Roubaix über uralte Kopfsteinpflaster-Passagen an. Eine Schikane soll an einer Schlüsselstelle das Risiko vermindern und sorgt für Diskussionen.

Hier brettern die Fahrer am Sonntag drüber: Der gefürchtete Wald von Arenberg. IMAGO/Sirotti