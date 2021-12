Ein Wintertransfer, der alles sagt: ManCity, Liverpool und Chelsea im Check

Noch gibt es einen Dreikampf um den Premier-League-Titel. Doch während Manchester City im Flow ist, passiert bei Chelsea, was auch auf Liverpool zukommen könnte. Das Trio im Check.

Manchester City (1., 44 Punkte, 44:9 Tore)

Beim jüngsten 4:0-Sieg in Newcastle fehlten Jack Grealish und Phil Foden in Manchester Citys Startelf, offenbar weil sie sich unter der Woche eine Auszeit in einem Nachtklub gegönnt hatten. Es ist ein Vorfall, der zwei Dinge über den Premier-League-Tabellenführer aussagt. Erstens: Er gewinnt gerade auch dann mühelos, wenn Pep Guardiola auf den teuersten und den talentiertesten Profi gleichzeitig verzichtet. Zweitens: Wenn, dann scheint sich ManCity in dieser Saison nur selbst im Weg stehen zu können.

Seit Wochen demonstriert der Titelverteidiger fast aufreizend, wie edel und breit sein Kader ist. Egal, wer spielt: Alle kennen ihre Aufgaben im Guardiola-System, und alle sind gut genug, um ihre Aufgaben auch wunschgemäß zu erfüllen. Mit acht Siegen in Serie hat City nicht nur die Ligaspitze übernommen, sondern sich inzwischen auch ein wenig Winterspeck angefressen. Sogar die Diskussionen um eine fehlende Nummer 9 sind - aktuell zumindest - verstummt, obwohl mit Bernardo Silva ein Mittelfeldspieler Toptorjäger ist (7 Treffer).

Dass Deutschland-Schreck Ferran Torres, 2020 für 27 Millionen Euro aus Valencia gekommen und mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet, kurz vor einem 55-Millionen-Euro-Winterwechsel zum FC Barcelona steht, sagt eigentlich alles über ManCitys Titelchancen aus: Sein Abschied würde nicht mal groß auffallen. Er ist ohnehin seit Oktober verletzt, dem Monat, in dem City letztmals ein Ligaspiel nicht gewann.

FC Liverpool (2., 41 Punkte, 50:15 Tore)

Es wäre also mutmaßlich ganz schön langweilig, wenn City auch noch einen Toptorjäger hätte - einen wie Mo Salah: Mit dem Ägypter (18 Spiele, 15 Tore) weiß der FC Liverpool den besten Spieler der bisherigen Saison in seinen Reihen. Das ist aber auch ein "Problem": Zu Jahresbeginn, einer Phase, in der die Reds seit Jahren sowieso immer wieder ins Straucheln geraten, ist der Afrika-Cup angesetzt, der wohl keinen Trainer so hart treffen wird wie Jürgen Klopp.

Mit Salah, Sadio Mané und Naby Keita fehlen ihm in Kürze drei seiner wichtigsten Spieler für mehrere Wochen - wenn denn das Turnier in Kamerun (9.1. bis 6.2.) aller Dementis zum Trotz nicht doch noch Omikron-bedingt abgesagt wird. Liverpools Spektakel-Saison, in der Klopps Mannschaft dessen Powerfußball bisher so exzellent umsetzt wie seit der Meistersaison 20219/20 nicht mehr, droht ein Einschnitt.

Dass die Reds über eine im Vergleich zu den Vorjahren verbesserte, aber nicht ManCity-artige Kadertiefe verfügen, zeigte sich zuletzt schon, als die Corona-Welle einzelne Leistungsträger erfasste; ohne Salah & Co. dürfte Klopp erst recht um jeden Arbeitssieg froh sein. Und: Sollte Omikron auch in England demnächst für Zuschauerbeschränkungen oder gar Geisterspiele sorgen, würde wohl niemand der Top 3 so sehr darunter leiden wie Liverpool.

FC Chelsea (3., 38 Punkte, 39:12 Tore)

Die personelle Durststrecke, die der Klopp-Elf bevorsteht, erlebte Chelsea schon vor Weihnachten. Nach einem Corona-Ausbruch fehlten unlängst sieben Spieler beim 0:0 in Wolverhampton, dem dritten Remis in den letzten vier Spielen. Die Mannschaft von Thomas Tuchel, am 14. Spieltag noch Erster, hat schon sechs Punkte Rückstand auf ManCity und drei auf Liverpool angehäuft und droht sich früher als erwartet aus dem Titelrennen zu verabschieden.

Und das hat nicht nur mit der Virus-Last zu tun: Seit Wochen fällt den Blues das Gewinnen schwer, weil ihnen das Zu-null-Spielen schwerfällt. Tuchel spricht von "Details", die nicht passen, die aber bei dieser Konkurrenz schon ausreichen können (und damit sind in dieser Liga nicht nur ManCity und Liverpool gemeint). Zu diesen Details gehört, dass individuelle Fehler (z.B. Jorginho, Mendy) zugenommen haben, dass Jorginho körperlich nicht bei 100 Prozent ist und vor allem, dass Balleroberungsmeister Kanté immer wieder ausfällt. Insgesamt scheint Tuchels Team mit einer gewissen Müdigkeit zu kämpfen.

Die Rechnung "Champions-League-Sieger + Lukaku" hat bisher jedenfalls nicht das ergeben, was alle Welt erwartet hatte. Der 115-Millionen-Euro-Neuzugang konnte die hohen Erwartungen auch verletzungsbedingt bislang nur teilweise erfüllen (was für Werner auch in seinem zweiten Jahr erst recht gilt) - auch das ist eines dieser folgenreichen Details.

Der "Standard" fasste die Formkurven vor dem Boxing Day so zusammen: Bei City ist gerade schwer vorstellbar, wie es zur nächsten Niederlage kommen soll; Chelsea dagegen scheint "vergessen zu haben, wie man gewinnt".

