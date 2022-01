Ein Wimpernschlag vor Eisenbichler: Kobayashi gewinnt auch Neujahrsspringen

Die zweite Station der Vierschanzentournee führt um den Jahreswechsel traditionell nach Garmisch-Partenkirchen. Oberstdorf-Sieger Ryoyu Kobayashi gewann dabei auch das Neujahrsspringen - wenn auch äußerst knapp vor DSV-Adler Markus Eisenbichler. Windpech hatte Karl Geiger.

Der Japaner Ryoyu Kobayashi hat nach dem Sieg in Garmisch-Partenkirchen Kurs auf seinen zweiten Titel bei der Vierschanzentournee genommen. Der 25-Jährige flog am Samstag 143 und 135,5 Meter und besiegte damit wie in Oberstdorf die Konkurrenz. Eisenbichler belegte einen Tag nach seinem Sieg in der Qualifikation den zweiten Platz und stellte mit Sprüngen auf 141 und 143,5 Meter seine stark aufsteigende Formkurve unter Beweis. 0,2 Punkte machten am Ende den Unterschied. Das Podium komplettierte Lovro Kos aus Slowenien.

Deutschlands Tournee-Hoffnung Karl Geiger (130 und 127,5 Meter) belegte an Neujahr den siebten Platz und verlor damit erstmals in diesem Winter das Gelbe Trikot des Gesamtweltcupführenden. Geiger hatte bei beiden Sprüngen allerdings Pech mit dem Wind, holte bei schlechten Bedingungen noch das Beste heraus.

Ich hab's zweimal nicht so gut gehabt, hätte es aber besser machen können. Karl Geiger

"Ich bin ehrlich gesagt stinksauer", meinte der auf Rang sechs in der Gesamtwertung zurückgefallene Geiger. "Ich hab's zweimal nicht so gut gehabt, hätte es aber besser machen können", meinte er am ZDF-Mikrofon.

Stoch schon nach Durchgang eins raus

Stefan Kraft, Weltmeister von 2021 aus Österreich, war schon in der Qualifikation ausgeschieden, am Samstag hatte sich mit dem Polen Kamil Stoch der Vorjahres-Sieger nach dem 1. Durchgang bereits verabschiedet.

Kobayashi baut den Vorsprung aus

Bei der Tournee ist Kobayashis Vorsprung weiter gewachsen. Der Japaner, Tournee-Gewinner 2019, hat nun 13,2 Punkte Vorsprung auf Marius Lindvik . Der Norweger belegte in Garmisch-Partenkirchen Rang vier.

Am Dienstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es mit dem dritten Wettbewerb in Innsbruck weiter. Am Bergisel haben Deutschlands Skispringer in den vergangenen Jahren häufig vorzeitig die Tournee verloren.

