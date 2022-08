Ein wichtiges Zeichen - und Grund zur Skepsis bei Bayer 0

Defensiv, kollektiv, aggressiv und effizient - so erkämpfte sich Bayer 04 die ersten drei Punkte in dieser Saison. Die neue Haltung der Werkself beim 3:0-Sieg in Mainz war ein gutes Signal. Probleme mahnen aber zur Vorsicht, was allzu optimistische Prognosen betrifft.

Am Ende stand das Ergebnis über allem. "Es waren wichtige drei Punkte. Diese Spirale zu durchbrechen, ist schon wichtig", erklärte Fernando Carro nach zuvor vier Pflichtspielniederlagen in Serie. Und sein Geschäftsführer-Kollege Simon Rolfes betonte die deutlich verbesserte Zweikampfführung und den aggressiven Auftritt nach dem zuvor fast körperlos geführten Spiel gegen Hoffenheim, das man 0:3 verloren hatte: "Die Mannschaft hat kompromisslos gespielt, so wie es in der Situation, die nicht einfach war, einfach auch sein muss."

Für diese kämpferisch überzeugende Darbietung hatte Gerardo Seoane die Mannschaft im 3-5-2 statt im 4-2-3-1 aufgestellt, verstärkt auf zweikampfstarke Akteure mit verantwortungsvollem Verhalten im Rückwärtsgang sowie eine deutlich tiefere Positionierung seiner Mannschaft gesetzt: "Das war nicht unbedingt die Spielweise, die wir in den letzten Spielen hatten, aber wir haben es für richtig gehalten", erklärte der Trainer nach dem ersten Saisonsieg, "in der Situation ein bisschen mehr auf die Defensive zu setzen."

Die Chemie stimmt

Dass der Trainer diesen Plan vorgegeben und dessen erfolgreiche Umsetzung mit dem Team in der Woche erarbeitet hatte, ist ein wichtiges Signal für die Verantwortlichen. Seoane hat in einer problematischen Situation eine grundsätzlich passende Antwort gefunden - und seine Mannschaft, die für diese Ausrichtung von ihrem fußballerischen Charakter nicht prädestiniert ist, ist ihm bedingungslos gefolgt. Ein klares Zeichen dafür, dass die Chemie stimmt.

Trotzdem ist Skepsis geboten. Der Negativlauf ist gestoppt, doch Bayer zeigte in Mainz trotz des vom Ergebnis klaren Sieges doch einige Schwächen, die nun nicht gerade automatisch auf eine bevorstehende Siegesserie schließen lassen.

Trainer wie Spielern war bewusst, dass auch Glück im Spiel war. Wie in der Anfangsphase, in der Mainz zwei Großchancen liegen ließ, als Bayer sich noch finden musste. "Wenn da ein Tor fällt, läuft das Spiel ganz anders", konstatierte Seoane, dessen Mannschaft diesmal in der Offensive hoch effizient agierte, aber nicht glänzte - was in der Situation aber auch nicht zwingend zu erwarten war.

Zurecht urteilte der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt, Bayer habe "eine durchschnittliche Leistung für den Sieg gereicht". Weil die 05-er mit einem Eigentor und zwei kapitalen Böcken bei den drei Treffern massiv mithalfen.

So hob Kapitän Lukas Hradecky zwar die neue Fightclub-Mentalität hervor, verschwieg aber auch die spielerischen Unzulänglichkeiten nicht. "Wir alle haben alle gemerkt, wenn man die Zweikämpfe annimmt, wenn man die Lust auf Kampf und Fight hat, erzwingt man teilweise das Glück, das wir heute hatten, das hat man am ersten Tor gesehen", urteilte der Torhüter mit Blick auf Burkardts Eigentor und fügte mit Ironie an: "Alle drei Tore waren überragend rausgespielt …"

Ist die Krise überwunden - oder nicht? Bayer-Coach Gerardo Seoane. IMAGO/Revierfoto

Dennoch sieht Hradecky einen wichtigen Lerneffekt für sein Team nach diesen 90 Minuten. "Es hat uns gutgetan zu merken, was gefordert ist, um einen Bundesligasieg zu holen", gab er zu, dass diese Galligkeit zuvor gefehlt hatte, "heute war es nicht schön, aber mir ist es egal, ob es schön gespielt ist oder nicht. Hauptsache, dass die Einstellung stimmt."

Bedingungsloser Einsatz

Als Team zu agieren und bedingungslos zu kämpfen - dies hatten alle Bayer-Akteure verinnerlicht und auch umgesetzt. Wobei zumindest Mitchel Bakker selbst in der Nachspielzeit nicht davon ablassen konnte und sich eine völlig unnötige Ampelkarte abholte, nachdem schon seine erste Gelbe Karte überflüssig war, als er FSV-Keeper Robin Zentner per Halten an einem Abwurf gehindert hatte. Statt Onisiwo an der Seitenlinie einfach laufen zu lassen, stoppte er diesen per Ellenbogeneinsatz.

Schon zuvor hatte der früh verwarnte Piero Hincapie Gelb-Rot gesehen, als er in höchster Not Widmer kurz festgehalten hatte. So fehlen Seoane am Samstag gegen Freiburg gleich zwei Linksverteidiger, was dem Duo einen Rüffel einbrachte. "Beide müssen aus dieser Situation lernen, dass du, wenn du eine Gelbe Karte hast, gewisse Situationen vorsichtiger und anders angehen sollst", kritisierte der Schweizer.

In Mainz blieben all diese Dinge ohne Folgen. Dass der Sieg schon die Wende darstellt, wollte niemand so explizit sagen. Und so treffen die Worte von Lukas Hradecky, der gefragt wurde, ob dieses Erfolgserlebnis Bayer nun einen Schub geben werde, den Kern. "Das", sagte der Kapitän, "das wird man gegen Freiburg sehen."