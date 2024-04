"Ein wichtiger Baustein": Ahlen hält Linksaußen

Die Kaderplanung bei den Drittliga-Handballern des HLZ Ahlener SG schreitet immer weiter voran. Nun hat ein Linksaußen seinen Vertrag verlängert.

Der 20-jährige Jan Holtmann kam 2016 nach Ahlen, spielte anfangs in der Jugend und wurde dann in einem nächsten Schritt ins Drittliga-Team berufen, in dem er schnell Fuß gefasst hat. So gut sogar, dass die Verantwortlichen den Vertrag jetzt um zwei Jahre verlängert haben.

„Jan ist für sein Alter schon ein sehr erfahrener Handballer und gleichzeitig ein wichtiger Baustein in unserem Spiel", kommentiert Geschäftsführer Andreas Schmelzer die Vertragsverlängerung mit dem 1,85 Meter großen Spieler.

Holtmann freut sich auf das entgegengebrachte Vertrauen: „Mir macht es wahnsinnig viel Spaß in Ahlen zu spielen. Das Team ist super, die Bedingungen passen und die Stimmung in der Halle sowieso. Das ich das Studium in Münster und den Handball sogar verbinden kann, kommt als i-Tüpfelchen noch obendrauf."