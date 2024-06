Ein weiteres Jahr: Azpilicueta bleibt bei Atletico

Rund eineinhalb Monate sind es noch, ehe Atletico Madrid wieder den Spielbetrieb in La Liga aufnimmt. Während ein Trio dann nicht mehr dabei sein wird, bleibt Cesar Azpilicueta ein weiteres Jahr in der spanischen Hauptstadt.

Sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Außenbahn kam Abwehrmann Azpilicueta in der abgelaufenen Spielzeit zum Einsatz. Während der 34-jährige Routinier 25-mal in La Liga auflief - dabei auch oftmals als Joker fungierte - stockte er auch sein Champions-League-Spielekonto auf (sechs Partien). Im Viertelfinale gegen Borussia Dortmund begann Azpilicueta einmal als linkes Glied der defensiven Dreierkette, während er im Rückspiel auf die linke Außenbahn geschoben wurde. In beiden Spielen lieferte der ehemalige Chelsea-Kapitän eher durchschnittliche Leistungen ab (kicker-Noten 3,5 und 4,0).

Nach seinem elfjährigen Engagement in London bei den Blues wechselte Azpilicueta im Sommer 2023 nach Madrid, wo er wegen seiner Vielseitigkeit und Führungsqualität sofort zu einem Führungsspieler wurde. Auch deshalb haben sich Klub und Routinier nun auf ein weiteres Vertragsjahr geeinigt, bereits zu Beginn der neuen La-Liga-Saison feiert Azpilicueta seinen 35. Geburtstag.

Trio um Depay verlängert nicht

Während der Spanier dem Traditionsklub erhalten bleibt, trennen sich derweil die Wege mit den Defensivspielern Mario Hermoso (29) und Gabriel Paulista (33). Zudem begibt sich auch Offensivmann Memphis Depay (30), der aktuell mit den Niederlanden an der EM teilnimmt, auch die Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Alle drei Akteure sind im Sommer somit ablösefrei auf dem Transfermarkt.