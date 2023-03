"Ein Weg, um den viele Fans in Europa die Bundesliga beneiden": St. Pauli begrüßt den 50+1-Vorschlag

Um die 50+1-Regel rechtssicher zu machen, hat das Präsidium der DFL einen Vorschlag erarbeitet und an diesem Mittwoch öffentlich gemacht. Auch der FC St. Pauli begrüßt den Vorstoß und spricht in diesem Zuge von einem Weg, "um den viele Fans in Europa die Bundesliga beneiden".

Es ist ein Vorschlag, der Investoren beschränkt und die Klubs, so heißt es, "zu Partizipation und Transparenz verpflichtet": Die DFL will die 50+1-Regel rechtssicher machen und daher die Rahmenbedingungen anpassen - ein Ansatz, der auch beim FC St. Pauli Anklang findet. "Mit diesem Vorschlag stärkt die DFL die 50+1-Regelung", sagt Präsident Oke Göttlich und nennt den Vorstoß "ein starkes Zeichen für den Sport und gegen unregulierte Finanzgeschäfte".

Seit jeher engagiert sich der Zweitligist dafür, dass 50+1 beibehalten wird. Schon vor fünf Jahren war Göttlich und Andreas Rettig, seinerzeit noch in der Vereinsführung der Hamburger, ein Coup gelungen, indem sie verhinderten, dass die Regel in ihrer Substanz hinterfragt wird. Nun ist es auch St. Paulis außerordentlicher Einsatz, der zur Folge hat, dass 50+1 gestärkt wird.

Göttlich: "Rückt den Sport wieder stärker in den Mittelpunkt"

"Statt Klubs zu 100 Prozent und mit allen Stimmrechten an Investoren verkaufen zu können, wird mit der 50+1-Regelung in Deutschland ein anderer Weg fortgesetzt, um den viele Fans in Europa die Bundesliga beneiden", betont Göttlich und sieht im DFL-Vorschlag das, wofür die Kurven in den Stadien dieses Landes immer wieder werben: Transparenz und Mitbestimmung, einhergehend mit Beschränkungen für Investoren.

"Die größere kartellrechtliche Sicherheit stärkt die Teilhabe der Menschen an ihren Vereinen und rückt den Sport wieder stärker in den Mittelpunkt als die Suche nach der nächstbesten Umgehung, um schneller an Kapital zu gelangen", sagt Göttlich und dürfte damit tausenden Fans aus der Seele sprechen.