Ein Wechsel mit Perspektive: Pisot geht zum SGV Freiberg

Der SGV Freiberg macht mit einem spektakulären Transfer auf sich aufmerksam: Von Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching kommt der zweitligaerfahrene David Pisot an den Wasen.

David Pisot spielt kommende Saison in der Regionalliga Südwest für den SGV Freiberg. Im zarten Alter von 35 hat der Abwehrspieler schon einiges erlebt, seien es 102 Zweitligaspiele (Ingolstadt, Paderborn, Würzburg und Karlsruhe), sechs U-Länderspiele für Deutschland oder der jüngst gefeierte Aufstieg mit der SpVgg Unterhaching in die 3. Liga.

In Freiberg hat man mit dem gebürtigen Karlsruher indes noch viel vor. Vorerst soll er auf und neben des Platzes ein Vorbild insbesondere für die jungen Spieler sein und mithelfen, dass der Sport- und Gesangsverein auch im zweiten Regionalliga-Jahr die Klasse hält. "Ich möchte dem Verein helfen, die Professionalisierung aufzubauen und sich in der Regionalliga zu etablieren", sagt Pisot in einer Meldung und lässt damit durchblicken, dass er nach seinem Karriereende, das noch nicht final datiert ist, in die Sportliche Leitung des Klubs wechseln soll.