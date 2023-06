Ein waschechter Londoner: Loftus-Cheek wechselt zu Milan

Nach stolzen 19 Jahren beim FC Chelsea hat Ruben Loftus-Cheek nach einer neuen Herausforderung gesucht - und diese nun gefunden. Der 27-jährige gebürtige Londoner wechselt wie erwartet zur AC Mailand.

Der Aderlass beim FC Chelsea setzt sich weiter fort: Nach den Abgängen von Kai Havertz (zu Arsenal), N'Golo Kanté (zu Al-Ittihad), Kalidou Koulibaly (zu Al-Hilal) und Mateo Kovacic (zu Manchester City) verlässt mit Ruben Loftus-Cheek ein weiterer erfahrener Spieler die Blues, die nach einer kostenintensiven Saison ihren Kader ausdünnen.

Für den 27-jährigen zentralen Mittelfeldspieler ist dieser Wechsel ganz persönlich ein sportlicher Aufstieg: Denn obwohl Loftus-Cheek mit den Londonern in der abgelaufenen Premier-League-Runde als Tabellenzwölfter das internationale Geschäft deutlich verfehlte, darf er in der kommenden Saison weiterhin Champions League spielen. Doch nicht nur das: Die Serie A wird für den Profi, der mit Dribbel-, Pass- und Kopfballstärke zu gefallen weiß, ein gänzlich neues Abenteuer seiner Fußballkarriere.

Denn als Eigengewächs blieb Loftus-Check dem CFC insgesamt 19 Jahre lang treu, war 2004 in die Jugendabteilung gekommen, feierte am 10. Dezember 2014 beim 3:1 im Gruppenspiel der Champions League gegen Sporting Lissabon sein Debüt in der A-Mannschaft. Bislang hatte der gebürtige Londoner weder sein Heimatland noch seine Heimatstadt für den Fußball verlassen - bei seinen beiden Leihstationen in den Saisons 2017/18 und 2020/21 nämlich hatte es ihn zu den Londoner Stadtteilklubs Crystal Palace und Fulham gezogen.

"19 Jahre, unzählige Erinnerungen"

Mit den Worten "19 Jahre, unzählige Erinnerungen" verabschiete Chelsea den "homegrown boy" auf den eigenen Social-Media-Kanälen - alles garniert mit einem netten Video, das Ausschnitte seiner Laufbahn zeigt. Darunter seine ersten Schritte als heranreifender Profi, seine erste Einwechslung in der Königsklasse, zahlreiche Dribblings und Tore. Ingesamt traf der UEFA-Youth-League-Sieger des Jahres 2015 und englische Meister der Jahre 2015 und 2017 zehnmal in 157 Premier-League-Partien und auch viermal in elf Europa-League-Spielen.

Nun also folgt für den 27-Jährigen der Sprung nach Italien, wo der zehnmalige englische Nationalspieler bei den Rossoneri, die die abgelaufene Saison in der Serie A auf Platz vier abschlossen, einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2027 unterschreibt. Sein Arbeitspapier bei Chelsea besaß noch Gültigkeit bis Sommer 2024, weshalb für Milan eine Ablöse fällig wird, die dem Vernehmen nach bei 16 Millionen Euro plus vier Millionen an Boni liegt - für einen Mann, der in seiner Karriere auch immer mal vom Verletzungspech eingeholt wurde (unter anderem Fußgelenksverletzung, Achillessehnenriss, Wadenverletzung und weit über 50 verpasste Spiele).

Inwieweit sich Loftus-Cheek im Mailänder Team von Trainer Stefano Pioli zurechtfinden wird, muss sich zeigen. Sollte aber alles nach Plan laufen, kann der zentrale Gestalter eine Art Ersatz für Sandro Tonali (23) sein. Der Milan-Fan und italienische Nationalspieler wird für viele Rossoneri-Fans überraschenderweise aller Voraussicht nach für um die 80 Millionen Euro nach England zu Newcastle wechseln.