Ein Votum für Wimmer

Viel Kritik mussten die Handelnden beim VfB Stuttgart für ihr Zaudern in der Trainerfrage einstecken. Das 2:1 gegen den FC Augsburg ist auch eine Bestätigung für ihre Entscheidung, Michael Wimmer bis zur Winterpause im Amt zu lassen.

Man weiß nicht ganz genau, in welche Richtung Sven Mislintats Äußerung zu deuteln war. Denn normalerweise ist der der VfB-Sportdirektor nach Spielen immer für einen Plausch mit der Journaille zu haben. Nach dem späten, dafür umso emotionaleren und verdienten 2:1-Sieg im Duell mit giftigen, aber letztlich zu lange zu ideen- und am Ende seltsam kraftlosen Augsburgern rief Mislintat in der Mixed Zone: "Die Leistung spricht für sich. Schönen Abend."

Das war nun eine ausgesprochen höfliche Art Mislintats zu sagen, dass er nichts weiter zu sagen hat. Es gab nun aber doch ein bisschen Rätsel auf, weil sein "Tschüss" nicht dem üblichen Ablauf nach Heimspielen des Vereins für Bewegungsspiele entsprach. Vielleicht ging es Mislintat einfach darum, dem Trainer Michael Wimmer, der es binnen kürzester Zeit vom Co- zum Interims- bis zum "Mindestens-bis-zur-Winterpause"-Trainer mit Optionen auf mehr geschafft hat, die Bühne zu überlassen. Wimmer hat ja drei Siege in vier Spielen eingefahren. Mit dem 2:1 bestätigte er auch die Führung in ihrem Entscheid, ihm noch mindestens vier Partien zu geben.

Die VfB-Elf überwindet Widerstände

Ein Entscheid, der für Kritik gesorgt hatte. Was weniger an Wimmer lag, als an der Art der Kommunikation. Denn die wechselnden Einlassungen aller Verantwortlichen, eingeschlossen Vorstandschef Alexander Wehrle, hatten zuletzt eher für Verwirrung gesorgt. Speziell in der Frage der Nachbesetzung des Cheftrainerpostens. Wimmer hat man so im Endeffekt nicht unbedingt einen Gefallen getan. Umso höher ist es einzuschätzen, dass die Mannschaft unter dem 42-Jährigen mit der Beständigkeit eines auf Entwicklung ausgelegten Kaders abliefert.

Kantersiege gegen den VfL Bochum und im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld, eine Klatsche bei Borussia Dortmund. Nun ein sehr seriöses, mit großem Willen erzwungenes 2:1 gegen den FCA, bei dem die junge Elf erstmals in der jüngeren Vergangenheit wirklich Widerstände überwunden hat. Ein Aspekt, der der Truppe unter Pellegrino Matarazzo nicht mehr so recht gelingen wollte.

Wucht, Agilität und Ideen

"Man hat gesehen, dass wir alle wollen", fasste der emsige, aber vor des Gegners Gehäuse glücklose Luca Pfeiffer nach Schlusspfiff das Offensichtliche zusammen. Zwar bremste Wimmer: "Nicht alles war gut, das wissen die Jungs auch. Wir haben hier nicht einen überzeugenden super Sieg eingefahren." Dafür agierte der VfB in Person von Dan-Axel Zagadou zu schlafmützig in der Anfangsphase und zu passiv nach der Pause. Der Auftritt ab der 65. Minute aber, speziell die Wucht, die Agilität und ja, auch die Ideen, die Stuttgart in der Schlussphase entwickelte, waren ein Votum der Mannschaft für Wimmer.

Denn nach wie vor lautet der status quo in der Trainerfrage: Es gab Gespräche mit Jess Thorup (vereinslos) und Alfred Schreuder (bis 2024 unter Vertrag bei Ajax Amsterdam), allerdings hat - mittlerweile - auch Wimmer die Chance auf den Chefposten, was aber eben erst nach dem 0:5 in Dortmund so klar kommuniziert wurde. Entscheiden wollen Wehrle, Mislintat und Sportkoordinator Markus Rüdt dies in der WM-Pause. In der steht allerdings auch eine mögliche Verlängerung von Mislintats im Sommer 2023 auslaufendem Arbeitspapier zur finalen Debatte.

Wehrle hatte am Freitag unterstrichen: "Wir müssen doch auch nicht drumherum reden: Entscheidungen im Fußball werden durch Ergebnisse beurteilt. Die besten Argumente liefert man auf dem Platz." Was am Samstag dann auch passiert ist. In exakt dieser Gemengelage war es nicht die schlechteste Entscheidung Mislintats, dem Geschehenen keine weiteren Kommentare hinzuzufügen.