Ein Vorurteil, belastete Rangers, Poulsen im Schnee: Fakten zu Leipzig vs. Glasgow

RB Leipzig und die Glasgow Rangers treffen heute Abend das erste Mal in einem Pflichtspiel aufeinander. Dies und weitere Fakten zum Europa-League-Halbfinale finden Sie hier...

Testspiel vor fünf Jahren

In einem Freundschaftsspiel waren sich beide Mannschaften schon mal über den Weg gelaufen: In der Wintervorbereitung auf die Rückrunde der Saison 2016/17 standen sich RB und die Schotten in einem Testspiel gegenüber, das die Sachsen glatt mit 4:0 gewannen - Yussuf Poulsen schnürte im Schneetreiben einen Doppelpack.

Bisher nur schottische Erfahrungen mit Celtic

Allerdings traf Leipzig bereits auf einen schottischen Vertreter: 2018/19 bekam es die damalige Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick in der Gruppenphase der Europa League mit Rangers-Stadtrivale Celtic zu tun. Zu Hause gewann RB 2:0, in Schottland unterlagen die Sachsen 1:2. Nach der Gruppenphase war damals als Gruppendritter Schluss für die Leipziger.

Ein Vorurteil endete in Dortmund

Der 4:2-Sieg der Rangers in Dortmund war für die van-Bronckhorst-Elf der erste Erfolg bei einer deutschen Mannschaft seit einem 2:1 in Leverkusen in der 2. Runde des UEFA-Cups 1998/99. Dazwischen gab es ein Remis und sieben Niederlagen. Die Rangers gewannen nur eines ihrer jüngsten neun Europapokalgastspiele. Das Vorurteil, dass Mannschaften von der Insel jenseits von ihr kaum etwas gewinnen, hatte bis Mitte Februar seine Gültigkeit. Allerdings verloren sie auch ihre beiden jüngsten Auswärtsspiele (0:1 in Braga, 1:2 bei Roter Stern).

Erstmals ein schottisches Team im Halbfinale seit 2007/08

Erstmals steht ein schottisches Team im Halbfinale der 2009 gegründeten Europa League. Die letzte Halbfinalteilnahme eines schottischen Teams in einem europäischen Wettbewerb gab es 2007/08 im UEFA-Cup. Damals setzten sich die Rangers gegen Florenz durch, unterlagen aber im Finale dann Zenit St. Petersburg 0:2, das zuvor die Bayern ausgeschaltet hatte.

Rangers: 57 Spiele insgesamt, schon 16 Spiele im Europapokal

Die Rangers bestritten in dieser Europapokalsaison unter den aktuellen Halbfinalisten die meisten Europapokalspiele: Zunächst scheiterte das Team in der 3. Runde der CL-Quali an Malmö, anschließend qualifizierten sie sich über die Play-offs für die Gruppenphase. Bei RB bestreiten die Rangers nun ihr 17. Europapokalspiel in dieser Saison. Insgesamt ist das Spiel in Leipzig für die Schotten das 58. Pflichtspiel der laufenden Saison, RB bestreitet heute Abend sein 46. Pflichtspiel.

Drei Rangers-Profis kennt man aus der Bundesliga

Drei Rangers-Spieler waren schon in der Bundesliga aktiv: Abwehrspieler Leon Balogun (Hannover, Werder Bremen, Fortuna Düsseldorf, Mainz 05), Stürmer Ryan Kent (SC Freiburg) und Cedric Itten (SpVgg Greuther Fürth).

Giovanni van Bronckhorst: Gute Erinnerungen an das Leipziger Stadion

Das Leipziger Stadion ist für Giovanni van Bronckhorst kein neues Fähnchen auf der Fußball-Landkarte. Der Rangers-Trainer spielte hier bei der Weltmeisterschaft 2006 am 11. Juni 2006 zum Auftakt der Niederländer gegen Serbien & Montenegro. Der Matchwinner zum 1:0 für das Oranje-Team war Arjen Robben.

Heute Abend Gegner, aber auch Kollegen

Sechs Spieler stehen in den beiden Kadern, die in anderen Mannschaften bereits zusammenspielten: Leipzigs Emil Forsberg kennt Filip Helander sowohl von seiner Station Malmö als auch von der schwedischen Nationalmannschaft. Josko Gvardiol und Borna Barisic kennen sich von der kroatischen Auswahl und Tyler Adams sowie James Sands laufen für die USA auf.