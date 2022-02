Sind Play-offs ein Ansatz, um die Bundesliga wieder spannender zu machen? Das sagen Bundesliga-Verantwortliche zur neu entflammten Diskussion.

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Ich finde es gut, dass derjenige, der am Ende von 34 Spielen am meisten Punkte hat, auch Meister wird und die mit den wenigsten Punkten leider absteigen müssen. Ich kann die Gedanken nachvollziehen, dass man die Liga attraktiver machen will. Aber ich finde es so, wie es in diesem Modus jetzt ist, am gerechtesten und mit der größten Aussagekraft - aber nicht immer am spannendsten, das ist klar."

Adi Hütter (Trainer Borussia Mönchengladbach): "Wir haben es in Österreich ja schon länger. Da gibt es das obere und das untere Play-off. Grundsätzlich kann man alles mal überdenken. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es fair ist, wenn nach 34 Runden vielleicht der Erste gegen den Vierten spielt, dass der Vierte, der dann vielleicht schon 15 Punkte hinten ist, noch die Chance hat, Meister zu werden. Das steht auf einem anderen Blatt Papier."

Oliver Kahn (Vorstandschef FC Bayern) im kicker: "Ich finde es spannend, über neue Modelle wie Play-offs für die Bundesliga nachzudenken. Auch in der Champions League greift ab 2024 ja ein neues Format, von dem wir uns viel versprechen. Ein Modus in der Bundesliga mit Halbfinals und Finale würde Spannung für die Fans bedeuten. Es macht also Sinn, so einen Gedanken durchzuspielen. Wir beim FC Bayern sind für neue Ideen immer offen."

Rudi Völler (Geschäftsführer Bayer Leverkusen) im kicker: "Ein völlig falscher Ansatz. Ich bin absolut dagegen."

Hans-Joachim Watzke (Geschäftsführer Borussia Dortmund und DFL-Aufsichtsratschef) im kicker: "Dass ich nie ein Freund von Play-offs war, ist bekannt. Aber es darf unter Berücksichtigung der jeweiligen Gesamtsituation mit Blick auf die Spielmodi keine grundsätzlichen Denkverbote geben."

Marcel Schäfer (Sportdirektor VfL Wolfsburg): "Ich finde unser System gut so, wie es ist. Es wird der Beste nach 34 Spieltagen ermittelt, das ist fair und gerecht. Aber ich kann den Gedankengang nachvollziehen. Ein veränderter Modus könnte die Spannung erhöhen, die Titelchance für Außenseiter könnte steigen. Aber bei einem Best-of-seven-Modus würde sich vermutlich auch weiterhin immer der FC Bayern durchsetzen. Bei einem Play-off-Modus mit nur einem Spiel wie in der NFL kann eine perfekte Saison durch nur eine Niederlage zunichte gemacht werden. Und nach welchem System wird entschieden, wer in die Champions League kommt? Die ersten vier Teams der Saison oder diejenigen, die in den Play-offs weitergekommen sind?"

Sebastian Schindzielorz (Sportvorstand VfL Bochum) im kicker: "Der VfL begreift Fußball als Volkssport, wie er war und wie er sein sollte."

