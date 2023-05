Ein Viererpack verändert alles: Kleindienst holt erstmals kicker-Torjägerkanone

Die kicker-Torjägerkanone in der 2. Bundesliga geht in dieser Saison an einen Profi, der sie noch nie in Händen hielt: Tim Kleindienst (27) hatte maßgeblichen Anteil an einer herausragenden Heidenheimer Saison, die vom Bundesliga-Aufstieg gekrönt wurde.

Erzielte seinen wichtigsten Treffer in der Nachspielzeit am letzten Spieltag: Tim Kleindienst. IMAGO/Jan Huebner