Ein Verteidiger für das Kollektiv: Ingolstadt holt Farrance

Der ERC Ingolstadt hat vor dem Endspurt der Hauptrunde in der DEL auf dem Transfermarkt personell nachgelegt.

Wie die Oberbayern am Mittwoch mitteilten, hat der US-Verteidiger David Farrance (24) einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Er kommt aus der Organisation der Toronto Maple Leafs.



"Durch die Verpflichtung von David haben wir auch in der Defensive wieder mehr Optionen. Er ist ein guter Skater und verfügt über ein sicheres Passspiel. Mit seinen Fähigkeiten kann er unser Team, das wir stets als Kollektiv betrachten, verstärken", erklärte ERC-Sportdirektor Tim Regan.

NHL-Erfahrung in Nashville gesammelt

Farrance spielte zuletzt für die Newfoundland Growlers in der drittklassigen East Coast Hockey League für die er in zwölf Spielen zwei Assists verbuchte. Zuvor hatte der Abwehrspieler, der als gut im Spielaufbau gilt, für die Nashville Predators zwei Spiele in der NHL absolviert.

Nach Auslaufen seines Vertrags beim Team aus Tennessee verbrachte David Farrance zuletzt 2022/23 bei den Chicago Wolves und den Colorado Eagles in der AHL, ehe er für die Saison 2023/24 einen Minor-League-Vertrag in der Organisation der Toronto Maple Leafs erhalten hatte.