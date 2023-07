Ein Verein der Gegensätze: VfB Waltrop stürmt in die Bundesliga

Ein Hauch von Profi-Luft zieht derzeit durch das Vereinsgelände des VfB Waltrop. Während der Dorfklub in der Jugendabteilung so manches NLZ in den Schatten stellt und sich ab der kommenden Saison in der Bundesliga mit Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und zahlreichen anderen Fußball-Riesen messen darf, könnte der Seniorenbereich kaum amateurhafter sein.

Aufstieg: In der Saison 2023/24 spielt der VfB Waltrop in der U-17-Bundesliga VfB Waltrop

Im herkömmlichen Fußballdenken ist die Herrenmannschaft das große Aushängeschild eines Fußballvereins. Im Fall des selbst ernannten "kleinen Gallischen Dorfes" VfB Waltrop ist die Ausgangslage aber eine andere. "Die Jugendarbeit war schon immer unser großes Steckenpferd", weiß Waltrops Sportlicher Leiter Oliver Naumann.

Eindrucksvoll unterstrichen wird diese Tatsache von der Ligenzugehörigkeit der Teams: Während die Männer nur in der Kreisliga A kicken, geht es in der Jugendabteilung des VfB höchst professionell zu Gange. Mit der U 15 und U 17 spielt der Verein aus dem westfälischen Kreis Recklinghausen jeweils in der höchsten Liga Deutschlands. In der U 15 bedeutet das Regionalliga, in der U 17 seit dem jüngsten Aufstieg sogar Bundesliga.

Wir sind ein Verein, der mit eingeschränkten Möglichkeiten immer am Limit arbeitet. Waltrops Sportlicher Leiter Oliver Naumann über die Gegebenheiten in Waltrop

"Es ist die Ernte von jahrelanger Kontinuität", schildert Naumann das Erfolgsrezept des Underdogs. Ein Rädchen, das reibungslos in das nächste greift - und das seit über 25 Jahren. "Vor einiger Zeit haben wir uns das Ziel gesetzt, die Nummer eins im Jugendbereich im Kreis Recklinghausen zu werden." Viel Herzblut und eine Vielzahl strategisch wichtiger Entscheidungen haben dieses Ziel laut Neumann nun Realität werden lassen - und das alles ohne eine wirkliche NLZ-Struktur. "Wir sind kein Nachwuchsleistungszentrum. Dazu fehlen uns einfach die Mittel. Wir sind ein Verein, der mit eingeschränkten Möglichkeiten immer am Limit arbeitet."

Die Philosophie des Vereins ist klar: Den besten Spielern aus der Region die bestmögliche Ausbildung geben, um ihnen den Weg zur Profi-Karriere zu ebnen. "Jeder junge Spieler in diesem Verein verfolgt noch den Traum einer Profi-Karriere", ist sich Naumann sicher. Auch wenn in erster Linie natürlich versucht würde, die Spieler im Verein zu halten, legt der Verein seinen Spielern keine Steine in den Weg, wenn schließlich doch mal einer der großen Klubs anklopft. "Wir haben eine gute Verbindung zum FC Schalke 04. Hin und wieder sind es sogar wir, die den ersten Schritt machen. Unser diesjähriger U-15-Kapitän wechselt beispielsweise jetzt zu Borussia Dortmund, weil wir den Verein auf den Spieler aufmerksam gemacht haben."

Waltrop auf einer Ebene mit den Big Playern der Region

In Puncto Ausbildung hat sich der VfB Waltrop also inzwischen zu einer absoluten Top-Adresse gemausert - und das alles trotz einer komplett anderen Infrastruktur. Während sich der VfB in der U 15 beispielsweise bei der DJK Billerbeck bedient, verpflichtete der BVB in der U 15 erst kürzlich ein junges Talent aus Amerika. Dennoch hat man mittlerweile das ein oder andere NLZ in den Schatten gestellt. "Kleinere NLZ wie die des MSV Duisburg, RW Essen oder Preußen Münster sind rein namentlich ein ganz anderer Klang als Waltrop. In Wahrheit sind wir aber gar nicht mehr so weit davon weg", stellt Neumann klar. Als Vergleich nennt der Sportliche Leiter, der mittlerweile seit über 20 Jahren im Verein tätig ist, Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster. In der U 16 spielt man mittlerweile in der gleichen Liga, in der U 17 hat man die Münsteraner sogar abgehängt.

Es geht nichts von heute auf morgen, vor allem wenn du kein Geld hast. Oliver Naumann über die Probleme mit der Herrenmannschaft

Bleibt die letzte und wohl einzige Baustelle im Verein: der Herrenbereich. Klar ist, mit der riesigen Divergenz von Bundesliga zu Kreisliga wird sich Waltrop langfristig schwer tun, Spieler bis in den Herrenbereich an die eigenen Vereinsfarben zu binden. "Im Vergleich zwischen Jugend- und Herrenbereich ist das Geld hier einfach das größte Problem. Es gibt Vereine in der Umgebung, die finanziell einfach mehr bieten. Da kann man den Spielern keinen Vorwurf machen. Wir können da aber nicht mithalten." Langfristig sei das Ziel dennoch, auch den Herrenbereich auf die nächste Stufe anzuheben. In die Bezirksliga soll es mittelfristig gehen. Langfristig traut Neumann seinem Klub sogar die Landesliga zu. Dabei bräuchte man aber vor allem eines: Geduld. "Es geht nichts von heute auf morgen, vor allem wenn du kein Geld hast."

Von Zukunftsmusik kann in der Jugend derweil keine Rede mehr sein. Hier erlebt der Verein seine Blütezeit. Anfang August startet für das "Gallische Dorf" das Abenteuer Bundesliga. Die sportlichen Ziele sind hier klar gesteckt. "In der Jugend gibt es bei uns kaum etwas zu verbessern. Wenn wir dieses Niveau halten, sind in Waltrop alle glücklich." Und selbst vereinzelte Rückschläge - etwa ein direkter Abstieg aus der U-17-Bundesliga - würden den Verein nicht umwerfen. "In der Bundesliga gibt es eine Handvoll Teams auf Augenhöhe. Mit denen geht es um die Wurst. Und wenn es am Ende der Saison nicht reichen sollte, greifen wir wieder an und versuchen unser kleines Gallisches Dorf wieder nach oben zu bringen."