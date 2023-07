Ein verdienter Weltmeister ohne "Starallüren" - Gislason "beeindruckt"

Zum dritten Mal hat sich eine deutsche Mannschaft zum U-21-Weltmeister gekrönt. Dass es sich um ein ganz "besonderes" Team handelt, betonten fast alle Beteiligten. Beeindruckt zeigte sich auch der Bundestrainer.

Dass Deutschland bei dieser U-21-WM mit einer "verschworenen Einheit" antrat, hatte Nationaltrainer Martin Heuberger schon weit vor dem Finale gebetsmühlenartig wiederholt. Und es bewahrheitete sich: Auch aus schwierigen Situationen zogen sich die DHB-Talente immer wieder heraus - und wurden vor allem wegen ihrer unglaublichen Breite im Kader zum dritten Mal in dieser Altersklasse Weltmeister.

2009, 2011 und nun auch 2023 stand Heuberger an der Seitenlinie. Der noch immer hungrige Medaillensammler zeigte sich nach Schlusspfiff "sprachlos angesichts der Leistung unserer Mannschaft, das war die beste Turnierleistung". Diese sei natürlich zum "bestmöglichen" Zeitpunkt gekommen. Mit Matthes Langhoff (Füchse Berlin) und Elias Scholtes (Bergischen HC) begeisterten im Finale zwei Talente, die im Verlauf des Turniers keine Hauptrollen eingenommen hatten. "Gerade die Spieler, die nicht so viel gespielt hatten, waren heute überragend. Jeder stellt sich in den Dienst der Mannschaft, ich bin einfach nur stolz, dass es so ausgegangen ist", erklärte Heuberger.

Die mit 8235 Zuschauern ausverkaufte Max-Schmeling-Halle in Berlin stand Kopf, als der frisch gebackene U-21-Weltmeister seinen Pokal überreicht bekam. "Wir hatten uns viel erträumt und erhofft, aber dass wir so viel Unterstützung bekommen, war unglaublich", gestand der Erfolgstrainer offen ein. Nach der Vorrunde in Hannover war die DHB-Auswahl für die zwei knappen Hauptrundenspiele gegen Frankreich und Kroatien nach Magdeburg umgezogen, ehe drei starke Leistungen in Berlin gefeiert werden durften.

"Ich habe immer Wehmut, wenn ich ein Team abgeben muss, aber diese Mannschaft hatte etwas Besonderes", sagte der bewegte Heuberger. Mit dem im Endspiel überragenden Keeper David Späth (Rhein-Neckar Löwen) und Kreisläufer Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf) schafften es zwei seiner Talente ins All-Star-Team, Spielmacher Nils Lichtlein von den Füchsen Berlin wurde gar als "Spieler des Turniers" ausgezeichnet.

Perfekter Startschuss fürs "Jahrzehnt des Handballs"

Für das vom DHB ausgerufene "Jahrzehnt des Handballs" - der Junioren-WM folgt im Januar 2024 die Männer-WM in Deutschland, dieser 2025 die Frauen-WM in Deutschland und den Niederlanden, der krönende Abschluss soll die Männer-WM 2027 in Deutschland werden - war es ein perfekter Startschuss. "Ich hoffe, dass die Euphorie bis Januar hält und die A-Mannschaft ebenfalls diese Unterstützung erhält", so Heuberger.

Langhoff, einer der unverhofften Matchwinner, schwärmte von einem "unfassbaren Team, das unfassbar zusammengewachsen ist, keiner hat Starallüren, das zeichnet uns aus". Er müsse erst noch "ein paar Nächte drüber schlafen, bis ich das wirklich begreifen kann". Das Endspiel sei "das beste Beispiel" für die zu Recht stets hervorgehobene Breite im Aufgebot. "Elias war sogar ein paar Spiele draußen gesessen und hat heute so performt", war Langhoff sichtlich beeindruckt.

Beeindruckt war auch das Stichwort bei Bundestrainer Alfred Gislason, der mehrere WM-Spiele der deutschen Mannschaft live vor Ort verfolgt hatte. "Ich bin sehr stolz auf das Team", sagte der Isländer am Sonntag in Berlin: "Wir wussten, dass es ein sehr schweres Spiel wird, weil die Ungarn auch sehr gut gespielt haben und auch in der Breite sehr gut besetzt sind. Und dann so ein Riesenpiel zu bringen, was die Mannschaft durch die Bank gemacht hat, war beeindruckend."

Überragt hatten für Gislason einige DHB-Talente, mit Keeper Späth und Kreisläufer Fischer, die beide schon in der A-Mannschaft vorspielen durften, hob er zwei heraus. Für den erfahrenen Coach hatten der "große Unterschied bei der Torhüterleistung" und die deutsche Abwehr den Unterschied gemacht.

Fischer, einer der absoluten Leistungsträger und emotionalen Leader im Team, gestand nach Abpfiff ein: "Mir ist schon irgendwo ein Stein vom Herzen gefallen. Es war einfach so ein Riesentraum von uns allen, hier zu Hause den WM-Titel zu holen." Einer, den sie sich selbst erfüllen konnten. Und der aus DHB-Sicht bestenfalls auch ein Fingerzeig in Richtung 2027 sein soll.