"Ein verdienter Sieg": Schwarz' Versprecher spricht Bände

Die Würzburger Kickers waren gegen den SC Freiburg II über weite Strecken besser, verzweifelten in der Schlussphase aber an Noah Atubolu. Torschütze André Becker und Coach Danny Schwarz sahen jeweils eine gute Leistung, für die sich die Kickers aber nicht belohnten.

Winterneuzugang André Becker, der beim Flutlichtspiel am Freitagabend sein erstes Profi-Tor erzielte, sprach nach dem 1:1-Remis gegen die Zweitvertretung des SC Freiburg von einem "super Spiel, auch wenn wir am Anfang natürlich etwas unglücklich in Rückstand geraten". In den Schlussminuten hatten die Würzburger Kickers nochmal richtig Druck gemacht, das späte 2:1 aber verpasst. Becker selbst fand es am "Magenta Sport"-Mikrofon "hinten raus schade, dass wir hier nicht als Sieger vom Platz gehen".

Das soll den Würzburgern, die mit vier Niederlagen in die Rückrunde gestartet waren, in den kommenden und gleichzeitig entscheidenden Wochen gelingen. Becker riet, sich "auf die Basics zu konzentrieren und die einfachen Dinge zu optimieren". Die Mannschaft werde alles raushauen, "um den Klassenerhalt noch zu schaffen". Die Kickers sind als Absteiger Vorletzter der 3. Liga.

Schwarz bemängelt das fehlende Spielglück

Etwas konsternierter wirkte Coach Danny Schwarz, der sein Interview eröffnete, indem er von "einem verdienten Sieg" seiner Elf sprach. Der Versprecher zeigte, wie sehr der Trainer einen Dreier wollte und wie verbessert er sein Team sah. Er hatte damit gerechnet, "dass das Spielglück heute mal auf unserer Seite ist. Das Chancenplus war eindeutig auf unserer Seite. Bei solchen Aktionen fehlt uns einfach das Glück", fasste Schwarz den Chancenwucher zusammen.

Die fehlende Lockerheit und Kreativität im Spiel nach vorne käme schlichtweg daher, dass "wir unten drin stehen". Auch deshalb setzten die Kickers mit der "Wucht der Neuzugänge" vermehrt auf lange Bälle. Bis es dann am 7. Februar nach Saarbrücken geht, liege der Fokus darauf, "die Neuzugänge weiter zu integrieren und fit zu machen".