"Ein verdienter Fußballer hier in Köln": Modeste trainiert bei der Fortuna mit

Prominenter Trainingsgast beim SC Fortuna: Anthony Modeste will sich für einen neuen Vertrag fithalten - und zwar in der Kölner Südstadt. Dort nimmt man den Gast gerne auf.

MEHR ZUR REGIONALLIGA WEST Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Seit über einem Monat ist Anthony Modeste nun ohne Verein. Das Ein-Jahres-Engagement bei Vizemeister Borussia Dortmund endete ohne neuen Vertrag für den Franzosen - es lief für Modeste, beim BVB im August 2022 als Ersatz für den überraschend ausgefallenen Haller verpflichtet, nicht so wie erhofft. An ein Karriereende denkt er aber ziemlich genau ein Jahr später noch nicht: Die heiße Transferphase, die derzeit Europas Vereine umtreibt, will der Angreifer am liebsten mit einem neuen Arbeitspapier in der Tasche beenden.

Für dieses Vorhaben will sich Modeste, inzwischen immerhin schon 35 Jahre alt, nun bei einem Viertligisten fithalten: Wie zunächst die "Bild" am Montag berichtete, will Modeste als Trainingsgast beim SC Fortuna Köln einsteigen. Ja, der erste Trainingseinsatz stehe an, bestätigt Stefan Kleefisch gegenüber dem kicker. Ob zeitnah, das will der Pressesprecher der Fortuna gar nicht weiter kommentieren: "Wir wollen keinen Rummel erzeugen, und Tony will das auch nicht." Es sei aber gut möglich, dass Modeste noch in dieser Woche in der Südstadt aufschlägt.

"Ein verdienter Fußballer"

Der Kontakt zwischen dem 209-fachen Bundesligaspieler (85 Tore) und den Kölnern kam über einen Spieler aus dem Fortuna-Kader zu Stande. "Die beiden sind ein bisschen besser befreundet", klärt Kleefisch auf. Die Anfrage des ehemaligen Effzeh-Lieblings habe man gerne angenommen: "Er ist ein verdienter Fußballer hier in Köln, wir geben ihm sehr gerne die Möglichkeit, bei uns zu trainieren. Er hat sich auch sehr freundlich bedankt dafür."

Zusätzliche Trainingsherausforderung also für die angestammte Fortuna-Defensive. Wobei diese bereits in den ersten beiden Spielen der neuen Regionalliga-Saison zufrieden sein dürfte mit ihrer Form: Mit zwei Siegen und 6:1-Toren führen die Kölner die Tabelle der Regionalliga West an.