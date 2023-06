Ein ungewöhnlich großer Umbruch in Wiedenbrück

Der SC Wiedenbrück muss eine ganze Elf ziehen lassen, neun Neuzugänge stoßen dazu. Ein Umbruch in dieser Größenordnung ist in der Doppelstadt selten.

Der SC Wiedenbrück betritt in der neuen Saison ein Experimentierfeld. Der Umbruch an der Ems ist so umfangreich wie nie in jüngster Vergangenheit. Zehn Spieler haben den Klub verlassen, neun kommen neu hinzu. Für Wiedenbrücker Verhältnisse ist das ungewöhnlich, begnügten sich die Ostwestfalen in den Vorjahren doch meistens mit vier oder fünf Verpflichtungen. Auch vor diesem Hintergrund heißt das Saisonziel abermals Klassenerhalt. "Alles andere wäre arrogant", betont Trainer Daniel Brinkmann, zumal der Verein zum Kreis der finanzschwachen Viertligisten der West-Staffel gehöre. Nur zwei weitere Klubs müssen mit ähnlich bescheidenen Mitteln wirtschaften.

Das erklärt auch, warum Wiedenbrück zumeist junge Spieler in die Doppelstadt gelotst hat beziehungsweise solche, die sich andernorts nicht durchsetzen konnten. Grund zur Sorge ist das nicht, weil sich das Scouting von Daniel Brinkmann und der Co-Trainer Tobias Brockschnieder und Marcel Brinkmann als sehr erfolgreich erwiesen hat. Alle drei haben häufig ein gutes Näschen bewiesen. Selbst vermeintliche Winterabgänge wie zuletzt Luca Kerkemeyer schafften in der zweiten Saisonhälfte den Durchbruch und waren fortan Leistungsträger.

Bemerkenswert war vor allem die Quote in der Innenverteidigung. Zweifellos gehört der SCW zu den besten Manndeckerschulen zwischen Rhein und Weser. Junge Innenverteidiger wie Bjarne Pudel (jetzt Borussia Dortmund II) und Durim Berisha (Wuppertaler SV) haben die Sprungschanze Wiedenbrück als Ausgangspunkt für aussichtsreiche Laufbahnen genutzt. In der abgelaufenen Saison waren die erst 21-jährigen Tim Böhmer und Maik Amedick, beide entstammen dem BVB-Nachwuchs, beinahe unverzichtbar. Sie hatten großen Anteil daran, dass das Brinkmann-Team nur 47 Gegentreffer kassierte und damit gleichauf lag mit dem Tabellenzweiten Wuppertal und -dritten Borussia Mönchengladbach II.

"Konkurrenzkampf lebt"

Sowohl Böhmer wie auch Amedick hatten Angebote finanzstärkerer Klubs, blieben aber. "Daran habe ich lange selbst nicht geglaubt", gibt der SCW-Trainer zu. Dessen ungeachtet können sich die Umworbenen nicht in Sicherheit wiegen. Mit Ben Hüning (U 19 RW Essen) und Imran Ali (1. FC Monheim) schicken sich zwei Neue an, den arrivierten zentralen Deckungsspielern die Stammplätze streitig zu machen. "Der Konkurrenzkampf lebt", freut sich Daniel Brinkmann mit Blick auf den gesamten Kader.

Eine weitere Baustelle hatte sich in der Angriffsmitte aufgetan, weil die robusten Manfredas Ruzgis (RW Oberhausen) und Benedikt Zahn (Karriereende) Wiedenbrück den Rücken gekehrt haben. Mit Steffen Rohwedder (SV Atlas Delmenhorst) wurde nur ein Angreifer dieses Typs verpflichtet. Brinkmann und Co. setzen darauf, dass die pfeilschnellen kleineren Stürmer die Lücke schließen. Und da wären noch einige A-Jugendliche aus den eigenen Reihen. Iskender Aslan beispielsweise kann sowohl im offensiven Mittelfeld wie auch im Sturm spielen. Er hat schon vor zwölf Monaten als Jung-Jahrgang die Vorbereitung mit der Regionalliga-Mannschaft absolviert.