"Ein überragendes Spiel": Augsburg II ist auf einem guten Weg

Der FC Augsburg II ist nach dem neuerlichen Umbruch im Sommer mittlerweile gefestigt, das untermauerte auch das 5:0 am Freitagabend gegen den TSV Aubstadt.

Mehr zur Regionalliga Bayern Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Der bisherige Saisonverlauf der U 23 des FC Augsburg in der Regionalliga Bayern glich der Fahrt mit einer Achterbahn. Mal ging's aufwärts, dann wieder nach unten. Auf zwei Siege folgten meist zwei Niederlagen, für Trainer Tobias Strobl war es schwer Konstanz in seine Truppe zu bringen. Kein Wunder, denn in der Sommerpause mussten er und sein Trainerteam wieder umfangreiche Umbaumaßnahmen vornehmen. 14 Spieler verließen den Klub, 12 Neue heuerten an der Paul-Renz-Akademie an. Offenbar befindet sich Strobl mit seinem Team aber auf einem guten Weg, was auch der derzeitige neunte Tabellenplatz untermauert.

Denn was seine Mannschaft am vergangenen Freitagabend auf den Rasen des Rosenaustadions zauberte, ließ die Anhänger des Regionalligisten mit der Zunge schnalzen. Nur 180 Zuschauer (Saison-Minusrekord) verloren sich auf der Tribüne der traditionsreichen Arena. Aber sie wurden Zeuge einer grandiosen Partie und eines 5:0-Schützenfestes ihres Teams gegen den TSV Aubstadt. Die, die nicht gekommen waren, hatten wirklich was versäumt. Denn gerade in der ersten Halbzeit spielten sich die Gastgeber gegen die Unterfranken in einen echten Spielrausch. "Das war eigentlich so nicht zu erwarten", gab Strobl zu, "denn ich ging davon aus, dass uns die Partie gegen die SpVgg Bayreuth vom vergangenen Dienstag noch in den Knochen steckt." In der Tat, um beim 1:1 gegen die Wagnerstädter zumindest einen glücklichen Punkt zu behalten, mussten Kapitän Hendrik Hofgärtner und seine Kollegen hart arbeiten.

Doch von der Belastung durch eine englische Woche war gegen den Tabellendritten aus dem Rhön-Grabfeld nichts mehr zu spüren. Die Augsburger spielten von Beginn an wie aus einem Guß und kombinierten die fünf Treffer durch Daniel Hausmann (2), Hendrik Hofgärtner, Alem Japaur und Moritz Kaube wie aus dem Bilderbuch heraus. Das Team aus dem Norden des Freistaates wurde nach allen Regeln der hohen Fußballkunst zerlegt.

Da wurden, gerade vor der Pause Erinnerungen an den Regionalliga-Rekordsieg des kleinen FCA wach. Im Juli 2016 siegten die Schwaben gegen den SV Seligenporten mit sage und schreibe 12:0, der heutigen Profi Marco Richter (FSV Mainz 05) markierte allein sieben Treffer. Eine Marke für die Ewigkeit. Der Augsburger Torrekord geriet gegen die Aubstädter allerdings nicht in Gefahr. Zum einen schaltet der FCA II einige Gänge zurück, zum andern agierte das Team von Coach Julian Grell in der Defensive wesentlich klarer als im ersten Durchgang. "Insgesamt war es ein überragendes Spiel von uns, zudem waren wir sehr effizient", erklärte der Augsburger Fußball-Lehrer Strobl. Dem die Arbeit mit seinem Talentschuppen sichtlich Spaß bereitet.