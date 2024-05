"Ein überragendes Gefühl": LASK steigt in Bundesliga auf

In der Saison 2024/25 wird es in der Bundesliga Linzer Derbys zwischen FC Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen und dem LASK geben.

In der kommenden Saison wird es auch in der Admiral Frauen-Bundesliga Linzer Derbys geben. Der LASK hat Samstagabend mit einem 1:0-Heimsieg gegen FC Pinzgau Saalfelden schon eine Runde vor Schluss den Aufstieg aus der 2. Frauen-Bundesliga fixiert und damit den direkten Durchmarsch von der Oberösterreich-Liga in die höchste heimische Spielklasse geschafft.

"Ein überragendes Gefühl, das hat heute richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir weiterhin so guten Fußball spielen, dann können wir uns auch in der Bundesliga behaupten", wird Stürmerin Mavie Schweitzer in einer ÖFB-Aussendung zitiert.

Ihren bisherigen Zuschauerrekord stellten die Linzerinnen in einem Testspiel gegen SPG Geretsberg/Bürmoos bei der inoffiziellen Eröffnung der Raiffeisen Arena im Februar 2023 auf. Da kamen mehr als 3.000 Besucher auf die Gugl.

Wacker muss runter

Aus der Bundesliga absteigen wird Wacker Innsbruck. "Unser Plan B wird sein, uns in der 2. Bundesliga neu zu formieren und nachhaltig das Ziel zu setzen, wieder in die Bundesliga zu kommen", so Trainer Yasar Demir. Der letzte Spieltag steigt auch hier nächstes Wochenende. Die Innsbrucker haben noch ein Heimspiel gegen Dornbirn.