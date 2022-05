Ein Trio verlässt den SC Verl: Abgänge in fast allen Bereichen

Der SC Verl hat am Dienstagvormittag drei Spieler verabschiedet. Es handelt sich um einen Defensivmann, einen Mittelfeldakteur und einen Stürmer.

Binnen zwei Stunden hat Drittligist SC Verl drei Personalentscheidungen bekanntgegeben: Nach der Verkündung des Abgangs von Julian Schwermann (22), folgten Transfernews zu Patrick Schikowski (29) und Lasse Jürgensen (24). Der Tabellen-16. der abgelaufenen Saison muss damit Feldspieler für alle drei Bereiche ersetzen.

Der jüngste der drei Akteure absolvierte in den vergangenen beiden Jahren im zentralen Mittelfeld 53 Spiele (ein Tor) in Liga drei für die Ostwestfalen. In der abgelaufenen Saison stand Schwermann 22-mal auf dem Platz (kicker-Durchschnittsnote 3,5).

Innenverteidiger Jürgensen spielte in den vergangenen zweieinhalb Jahren für den Sportclub und stand in Liga drei 32-mal (ein Treffer) auf dem Feld. Wohin es den in der abgelaufenen Spielzeit zwölfmal eingesetzten Defensivmann (kicker-Note 3,83) zieht, ist noch offen.

Selbiges gilt für Schwermann und Schikowski, dem dritten im Bunde. Der Stürmer stand ebenso lang wie Jürgensen bei Verl unter Vertrag. In 36 Partien für den Klub schoss er drei Tore, eines davon sogar in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga 2019/20. Der Angreifer schaffte es in der abgelaufenen Spielzeit aber nur noch selten, Einsätze zu sammeln.