Ein Trio für den Bischofswerdaer FV: Zizka, Przysowa und Zalaks kommen

Neu-Oberligist Bischofswerdaer FV hat die Verpflichtung eines bunten Trios bekanntgegeben: Steve Zizka, Przemyslaw Przysowa und Verners Zalaks stoßen zum Team der Schiebocker. Einer der Neuen kann in seinem Heimatland bereits Erstliga-Einsätze vorzuweisen.

Gleich drei Neuverpflichtungen für die kommende Oberliga-Saison gab Absteiger Bischofswerdaer FV am Montag auf seiner Homepage bekannt: So wechselt Przemyslaw Przysowa zum BFV. Der 1,82 Meter großer Verteidiger kommt vom polnischen Viertligisten MKS Kaczkan Huragan Morag, insgesamt kommt der 27-Jährige in der polnischen 3. Liga auf 50 Einsätze und drei Tore.



Gar Einsätze in der höchsten Spielklasse seines Landes bringt Neuzugang Nummer zwei mit: Verners Zalaks kommt vom lettischen Zweitligisten Dinamo Riga und ist ebenfalls für die Defensive vorgesehen. Der 24-jährige gebürtige Lette absolvierte bereits 41 Einsätze in der lettischen Virsliga (Liga eins) und bringt damit reichlich Erfahrung mit.



Aus heimischen Gefilden stößt Steve Zizka zum BFV 08. Der 19-Jährige soll das Mittelfeld der Schiebocker verstärken, ausgebildet wurde er dafür in der Jugend von Dynamo Dresden, RB Leipzig und dem FC Ingolstadt. Zuletzt spielte der gebürtige Dresdner für den Chemnitzer FC in der U-19-Bundesliga.