Ein Trikot für den Trainer

Es ist ein Sprung, der nicht so häufig gelingt. Von der Regionalliga direkt in die Bundesliga - das ist mehr als beachtenswert. Denis Huseinbasic (21) ging diesen Weg, kam im Sommer für 50.000 Euro von den Offenbacher Kickers zum 1. FC Köln - und spielte sich überraschend in den Vordergrund.

Schaffte beim FC Köln in der laufenden Saison den Durchbruch: Denis Huseinbasic. Getty Images