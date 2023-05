Ein Trend zum Fürchten: Das steckt wirklich hinter Gladbachs "stabiler Saison"

Spielt Gladbach tatsächlich die "stabile Saison", von der im Borussia-Park so oft die Rede ist? Der genaue Blick auf die Entwicklung zeigt: Die Richtung stimmt schon seit Monaten nicht mehr.

Zwei Formulierungen stehen für die Zielsetzung, die Trainer Daniel Farke und Sportdirektor Roland Virkus für die Spielzeit ausgegeben haben. Man wolle nach den Tabellenplätzen 4, 8 und 10 in den vergangenen Jahren "den Abwärtstrend stoppen" und "eine stabile Saison spielen." Gemessen an den eigenen Ansprüchen bewegt man sich als Zehnter folglich weiterhin im grünen Bereich - doch hinter dem reinen Tabellenplatz steckt in Wirklichkeit eine gefährliche Fehlentwicklung.

Alle Blickwinkel machen Sorgen

Die Ergebnisse stimmen kurzfristig nicht. Nur ein Sieg sprang in den vergangenen neun Spielen heraus, es war das 2:0 zuhause gegen Wolfsburg am 27. Spieltag. Mittelfristig schaut es sogar richtig dramatisch aus. In der Jahrestabelle 2023 belegt die Borussia mit 14 Punkten aus den 15 Spielen nur den Relegationsrang! Schlechter punkteten lediglich Hoffenheim (11 Zähler) und Schlusslicht Hertha (8).

Und auch bei der langfristigen Betrachtung wird es besorgniserregend. Aus den 23 Spielen nach dem furiosen 3:0 gegen RB Leipzig am 7. Spieltag kamen insgesamt nur 24 Punkte zusammen - auch das eine Bilanz wie bei einem Abstiegskandidaten. Kurzum: Gladbach profitiert immer noch von dem ordentlichen Saisonstart, als nach dem 7. Spieltag zwölf Punkte (Platz 6) auf der Habenseite standen bzw. 15 Punkte (Platz 6) nach dem 9. Spieltag im Anschluss an den 5:2-Derbysieg gegen Köln. Das ist heute der Puffer zu den Abstiegsrängen.

Anfängliche Aufbruchsstimmung hat sich in Luft aufgelöst

Es verwundert daher nicht, dass sich die anfängliche Aufbruchstimmung unter Farke inzwischen in Luft aufgelöst hat. Zu dem subjektiven Empfinden, dass der Mannschaft Feuer, Leidenschaft, Begeisterungsfähigkeit und Einsatzwillen abgeht, kommen Statistiken, die gegen eine Weiterentwicklung der Mannschaft sprechen. Zum Beispiel bei der Laufleistung.

Platz 18 belegt Gladbach im ligaweiten Sprint-Ranking, die im Schnitt bei 201 Sprints pro Spiel liegen und damit unter dem Wert aus der Zeit von Farke-Vorgänger Adi Hütter (210).

Platz 18 auch bei den intensiven Läufen. 646 pro Spiel sind es aktuell, bei Hütter waren es 665 (ebenfalls Platz 18).

Platz 17 heißt es bei den gelaufenen Kilometern pro Spiel. Die Farke-Elf kommt im Schnitt auf 112,3 Kilometer pro Spiel, bei Hütter waren es 112,8 (ligaweit auch Platz 17).

Die wenigsten Zweikämpfe und deutlich weniger Chancen

Und aus der Abteilung Daten zwei weitere, interessante Werte: Dass Gladbach pro Spiel die wenigsten Zweikämpfe aller Mannschaften bestreitet (92), bietet Spielraum für vielerlei Interpretationen. Vergangene Saison waren es 106 pro Spiel. Außerdem hat der kicker nach 30 Spieltagen für die Borussia erst 147 Torchancen notiert, nachdem es unter Hütter nach 30 Spieltagen noch 170 waren. Farkes Spielansatz führt bislang nicht zu mehr Attraktivität in Form von mehr herausgespielten Tormöglichkeiten.

Nach 30 Spieltagen hat Gladbach unter Farke einen Punkt weniger auf dem Konto als im gleichen Zeitraum unter Hütter. Um am Ende wenigstens die gleiche Punktzahl (45) zu erreichen, bräuchte Farke noch neun Zähler aus den vier verbleibenden Spielen gegen Bochum, Dortmund, Leverkusen und Augsburg.

Wer die Leistung beim 1:2 in Stuttgart gesehen hat, wird es fast für unmöglich halten, dass die Borussia drei dieser vier Spiele gewinnt.