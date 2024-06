Ein Traumtor und zwei Finalniederlagen: Sabitzers Erinnerungen an das Olympiastadion

Die österreichische Nationalmannschaft bestreitet ihre beiden letzten Gruppenspiele im Berliner Olympiastadion. Bei Kapitän Marcel Sabitzer sorgt das für gemischte Gefühle.

Aus Berlin berichtet Nikolaus Fink

Nach der 0:1-Auftaktniederlage gegen Frankreich steht die österreichische Nationalmannschaft bereits unter Zugzwang, soll das EM-Achtelfinale noch erreicht werden. Kapitän Marcel Sabitzer zeigte sich davon am Donnerstag jedoch unbeeindruckt. "Druck ist immer da", erklärte der BVB-Legionär vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Polen (Freitag, 18 Uhr, LIVE! bei kicker). "Wir haben eine Art und Weise in der Mannschaft, wie wir mit Situationen umgehen und wie wir zueinander sind. Wir sind immer wieder ehrlich und sprechen Dinge klar an."

Dass ausgerechnet das Berliner Olympiastadion der Ort ist, an dem die ÖFB-Elf die beiden entscheidenden Spiele gegen Polen und die Niederlande (Dienstag, 18 Uhr, LIVE! bei kicker) bestreitet, löst bei Sabitzer gemischte Gefühle aus. Mit RB Leipzig schlitterte der 30-Jährige im DFB-Pokal in zwei krachende Finalniederlagen. 2019 setzte es gegen Bayern eine 0:3-Pleite, zwei Jahre später erwies sich sein nunmehriger Arbeitgeber Dortmund als deutlich zu stark (1:4). "Die Endspiele waren nicht so positiv. Zweimal hier, zweimal verloren", erinnerte sich Sabitzer an die beiden Partien.

Trotzdem habe er an das EM-Finalstadion aufgrund zahlreicher Erfolge gegen Hertha BSC auch gute Erinnerungen, so Sabitzer. Eine Partie brannte sich dabei besonders ins Gedächtnis: Leipzigs 3:0-Erfolg am 21. Februar 2021, bei dem der Österreicher aus großer Entfernung traumhaft zum 1:0 traf. "Ich habe einen aus 35 Metern in die Winkel geschweißt", erinnerte sich Sabitzer, der mit kicker-Note 2,0 außerdem zum Spieler des Spiels avancierte. "Es wäre ein guter Zeitpunkt, das zu wiederholen."

"Ich kann es besser als gegen Frankreich"

Was es für Tore dieser Art braucht? "Da kommt natürlich einiges zusammen. Du brauchst die Schusstechnik dafür und auch das Selbstvertrauen, einfach mal abzuziehen." An diesem dürfte es Sabitzer nach einer persönlich starken Saison bei Dortmund nicht mangeln. Auch, wenn er im EM-Auftaktspiel keine gute Leistung zeigte (kicker-Note 4,5). "Ich kann es besser als gegen Frankreich, das weiß ich. Das erwarte ich auch morgen von mir."

Grundsätzlich attestierte sich Sabitzer, der vor der EM lange mit den Nachwehen der Champions-League-Finalniederlage gegen Real zu kämpfen hatte, eine starke Form: "Ich bin gut in Schuss, fühle mich gut und bin deshalb sehr, sehr motiviert für morgen." Ähnliches gilt wohl auch für die Mannschaft. "Wenn wir unsere Prinzipien und Intensität auf den Platz, haben wir - glaube ich - sehr gute Chancen, das Spiel zu gewinnen.