Ein "Traum" wird Wirklichkeit: Rall verlässt die Bayern Richtung USA

Die Zeit der neunmaligen Nationalspielerin Maximiliane Rall beim FC Bayern ist abgelaufen. Die Abwehrspielerin wechselt zu den Chicago Red Stars in die NWSL.

Im Sommer 2021 war Rall von der TSG Hoffenheim zum FC Bayern gewechselt. Nach zweieinhalb Jahren endet das Kapitel an der Isar für die gebürtige Rottweilerin wieder. Wie der amtierende deutsche Meister am Montag bekanntgab, verlässt Rall den FC Bayern "auf eigenen Wunsch".

Der Bitte nach vorzeitiger Vertragsauflösung sei der FCB nachgekommen, "damit sich Rall einen Traum vom Wechsel in die USA verwirklichen kann". In Chicago erhält die 30-Jährige einen Einjahresvertrag mit einer Option für die Saison 2025.

"Ich habe unzählige schöne Momente beim FC Bayern erlebt, für die ich sehr dankbar bin - die Meisterfeier, wichtige Siege oder Spiele in großen Stadien", wird Rall in einem Vereinsstatement zitiert. Am meisten vermissen werde sie aber das "Zwischenmenschliche" in der Kabine - dem FC Bayern werde sie weiterhin die Daumen für eine erfolgreiche Saison drücken. Nun aber schlägt sie ein neues Kapitel ihrer Karriere auf: "Es ist eine große Sache für ein kleines deutsches Mädchen wie mich, die Möglichkeit zu bekommen, in den USA zu spielen. Ich kann es nicht abwarten, in dieser sportverrückten Stadt zu leben und zu spielen."

Podcast Bayer-Dusel statt Bayern-Dusel? Bayer Leverkusen gewinnt mit Treffern in der Nachspielzeit - Ist das ein neuer Bayer-Dusel? Außerdem: Australian Open, Gerüchte in Kaiserslautern und die Handballer vor einem entscheidenden Spiel. alle Folgen

Der zweite Wechsel aus der Bundesliga in die USA

Rechtsverteidigerin Rall war in der laufenden Saison kaum noch berücksichtigt worden, nur zwei Bundesliga-Einsätze über zusammen 16 Minuten stehen für die 30-Jährige 2023/24 zu Buche. Kurz vor der Winterpause hatte Bayern-Trainer Alexander Straus auf kicker-Nachfrage keinen Hehl daraus gemacht, dass Leistungsgründe gegen die WM-Kandidatin der Vorsaison vorlägen: "Wir haben ihr andere Spielerinnen vorgezogen. Das ist meine Entscheidung." Rechts hinten bekam Nationalspielerin Giulia Gwinn nach überstandenem Kreuzbandriss das Vertrauen.

Zum Thema Die Wintertransfers der Frauen-Bundesliga

In Chicago trifft die neunmalige Nationalspielerin Rall auf die frühere Nationalspielerin Babett Peter, die in der "Windy City" Teil des Managements ist. Die Leipzigerin Sandra Starke hatte vergangenen Saison bei den Red Stars auf Leihbasis gespielt, die die vergangene Spielzeit als Schlusslicht beendeten. Rall ist damit bereits die zweite Bundesliga-Spielerin, die es in diesem Winter in die USA zieht. Vergangene Woche gab Felicitas Rauch ihren Wechsel vom VfL Wolfsburg zu North Carolina Courage bekannt.