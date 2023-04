"Ein Traum ist wahr geworden": Musetti kegelt Djokovic raus

Nachdem Novak Djokovic aufgrund seines Impfstatus' Indian Wells und Miami verpasste hatte, kehrte der Weltranglistenerste in Monte Carlo auf die Tour zurück - und erlebte nun sei blaues Wunder.

In seiner Wahlheimat Monte Carlo unterlag Djokovic dem 21 Jahre alten Italiener Lorenzo Musetti 6:4, 5:7, 4:6 und verabschiedete sich damit im Achtelfinale. "Nach so einem Spiel fühlt man sich schlecht", gestand der 35-jährige Rekord-Grand-Slam-Champion und lobte seinen Gegner: "In den wichtigen Momenten war er da."

Djokovic, der im Vergleich gegen zum Vorjahr (Dreisatzniederlage gegen Alejandro Davidovich Fokina in Runde zwei) diesmal sogar eine Runde weitergekommen war, hatte den Sieg dabei fast schon vor Augen. Nach gewonnenem ersten Satz (6:4) führte er im zweiten Durchgang mit Break vor 4:2, doch die Führung verspielte er überraschenderweise - und musste anschließend in den entscheidenden Dritten gehen.

Eine knapp einstündige Regenunterbrechung kam dann noch obendrauf. Letztendlich triumphierte der Weltranglisten-21. Musetti nach 2:54 Stunden und feierte damit seinen ersten Sieg im vierten Vergleich mit dem Djoker, der an diesem Tag enorme Mühe mit seinem Aufschlag hatte. Bezeichnend: Musetti nutzte 8 von 14 Breakbällen.

Wieder frühes Aus für den Djoker

Für Djokovic, der sich schon in seinem Auftaktmatch gegen den Russen Ivan Gakhov beim 7:6, 6:2 schwergetan hatte, ist das Turnier damit gelaufen, während Musetti nun auf seinen gleichaltrigen Landsmann Jannik Sinner trifft, der Hubert Hurkacz aus Polen in drei Sätzen (3:6, 7:6, 6:1) das Nachsehen gab.

Das bevorstehende Viertelfinale war nach seinem Triumph aber noch eher nebensächlich für Musetti. "Novak zu besiegen ist für mich etwas ganz Besonderes", sagte der Italiener und verriet, dass er beinahe vor Freude geweint hätte. "Dieser Sieg ist voller Emotionen. Es war ein langes Match unter schwierigen Bedingungen, kalt und windig. Ich bin sehr stolz auf mich, als wäre ein Traum wahr geworden."