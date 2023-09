Ein toxischer Kuss? Diskussionen nach Jumbo-Vismas Vuelta-Dominanz

Am Ende lagen sich die Hauptdarsteller demonstrativ in den Armen. Edelhelfer Sepp Kuss nahm die Glückwünsche von Jonas Vingegaard und Primoz Roglic entgegen. Doch in den vergangenen Tagen entwickelte sich eine Diskussion, nachdem Kuss am Angliru von den eigenen Kollegen attackiert wurde - an seinem Geburtstag.

Zumindest Sepp Kuss strahlte in Spanien fast drei Wochen bis über beide Ohren. IMAGO/ABACAPRESS