"Ein tolles 0:0": Kwasniok lobt seine Spieler und Magdeburg

Trotz der fehlenden Tore sorgten Magdeburg und Paderborn für ein unterhaltsames Fußballspiel. Das erkannte auch SCP-Trainer Lukas Kwasniok an.

Sah ein torloses Remis in Magdeburg: Paderborns Trainer Lukas Kwasniok. picture alliance/dpa

Dass der SC Paderborn ohne eigenen Treffer bleibt, ist ein eher seltenes Phänomen: Erstmals in diesem Kalenderjahr stand beim gefährlichsten Angriff der Liga vorne die Null. Wohl ähnlich selten ist es, dass auch der Gegner glücklos vor dem Tor bleibt und das torlose Remis am Ende dennoch ein sehenswertes Spiel war.

Diese Umstände waren am Samstag in Magdeburg zu beobachten: Das 0:0 zwischen dem 1. FCM und den Paderbornern bot Druckphasen mit guten Gelegenheiten von beiden Teams. Zwei stark aufgelegte Torhüter und die fehlende letzte Präzision standen einem Torerfolg aber auf beiden Seiten im Weg.

Paderborn trotzt den eigenen Ausfällen

Paderborns Trainer Lukas Kwasniok hätte die drei Punkte "gerne mitgenommen - was über 90 Minuten auch drin war". Letztlich konnte aber auch er dem Remis etwas abgewinnen und sprach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel von einem "tollen 0:0".

Lob hatte Kwasniok dabei für beide Teams übrig, zunächst für sein eigenes: "Was die Mannschaft Woche für Woche abliefert, trotz der Widrigkeiten, die wir aktuell über uns ergehen lassen müssen - da kann ich nur sagen: Wahnsinn!" Damit dürfte der 41-Jährige auch auf die angespannte Personalsituation beim SCP anspielen: Neben den beiden längerfristig verletzten Top-Torschützen Robert Leipertz und Marvin Pieringer fehlten in Magdeburg die gesperrten Florent Muslija und Sirlord Conteh. Auch Raphael Obermair war nach seiner Schulterverletzung noch nicht einsatzbereit.

Mit dem 0:0 in Magdeburg müsse man leben, sagte Kwasniok weiter, doch das sei okay. "Wir haben zehn Spieltage vor Saisonende 40 Punkte - für den SC Paderborn nichts Selbstverständliches."

Kwasniok über Magdeburgs Fußball: "Da geht mir einer ab"

Lobende Worte verlor Kwasniok schließlich noch für die Magdeburger: "So wie sie Fußball spielen - da geht mir einer ab!", so der SCP-Coach. "Es ist kein Zufall, dass Spieler von Magdeburg (Leopold Zingerle, Tobias Müller, Obermair, Conteh, Anm. d. Red.) jetzt auch bei uns zugegen sind, denn hier wird gute Arbeit geleistet und guter Fußball gespielt. Und deswegen", schloss Kwasniok, "war das Spiel so, wie es war: sehr offen, mit hoch verteidigenden Ketten und vielen guten Fußballern auf dem Feld."