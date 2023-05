Ein Titel zum Abschied: Wagner wird mit Unterhaching Regionalliga-Meister

Die SpVgg Unterhaching von Coach Sandro Wagner hat es geschafft: Am Samstag fuhr der ehemalige Bundesligist die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern ein. Doch die entscheidende Aufstiegsfrage ist weiter eine doppelte Hängepartie.

Meister müssen aufsteigen - eine Forderung, hinter der sich viele Fußballfans versammeln. Dass das für die fünf Regionalliga-Staffeln momentan nicht flächendeckend gilt, sorgt immer wieder für Unmut. Während der Westen und Südwesten einen fixen Aufstiegsplatz ihr Eigen nennen, wechseln sich die restlichen drei Ligen bei den zwei vakanten Stellen ab. Heißt: In diesem Jahr darf der Norden seinen Meister direkt in Liga drei schicken. Der Nordosten und Bayern duellieren sich um den verbleibenden Startplatz.

Die SpVgg aus dem Münchner Vorort Unterhaching hat am Samstag, am viertletzten Spieltag der Saison, durch einen 2:0-Sieg bei der DJK Vilzing die Meisterschaft eingetütet. Damit wäre sie der rechtmäßige Kandidat, den die Regionalliga Bayern in die Aufstiegsspiele Anfang Juni schicken würde. Der Gegner: Rot-Weiß Erfurt oder Energie Cottbus. Doch noch ist unsicher, ob es für die Hachinger wirklich zum Treffen mit einem dieser Traditionsvereine kommt. Denn trotz der Meisterschaft treibt die Verantwortlichen um Präsident Manfred Schwabl derzeit die Frage um, ob Liga drei in der Spielzeit 2023/24 überhaupt realisierbar ist - oder ob doch noch Kontrahent Würzburger Kickers die Drittliga-Chance auf dem Silbertablett serviert bekommt.

Lizenz "unter Auflagen"

Eine Lizenz haben Schwabl und Co. beantragt und vom zuständigen DFB auch erhalten - "unter Auflagen", wie auch viele weitere Teams, die die finanziell prekäre Regionalliga hinter sich lassen wollen und in die ebenfalls nicht als Goldesel taugende 3. Liga streben. Wie genau diese Auflagen definiert sind, wurde seitens der Hachinger noch nicht kommuniziert. Offenbar aber erscheinen sie den Verantwortlichen nicht als gänzlich unstemmbar, anders ist der aktuelle Schwebezustand nicht zu erklären.

Dass Liga drei ein Risiko für Haching sein wird, daran besteht kein Zweifel, aber zum Himmelfahrtskommando - wie zuvor schon für zahlreiche andere Vereine - soll der Ligensprung nicht werden. Mehrfach hatte Präsident Schwabl betont, die Zukunft der SpVgg nicht aufs Spiel setzen zu wollen, also etwa das kostenintensive Nachwuchsleistungszentrum für die Teilnahme zu opfern. "Wenn beides nebeneinander geht, machen wir es. Wenn es zum Nachteil für den Nachwuchs werden sollte, dann nicht", sagte er noch im März. Und an dieser Haltung sollen auch die jüngsten Bundesliga-Abstiege der U 19 und U 17 nichts ändern.

Offenbar ist die Option "beides nebeneinander" weiterhin in Reichweite, und das, obwohl schon diese Saison - neben allen sportlichen Erfolgsgeschichten bei der Herrenmannschaft - von einer "sehr angespannten Liquiditätssituation" geprägt wurde, wie die Hachinger Führung selbst es in einer internen Mail im März schrieb. Nicht das erste Mal war der Verein da mit den Gehaltszahlungen im Verzug. Aber: Kein substanzielles Problem, sondern nur ein vorübergehender Engpass, so Schwabl.

Wagner geht mit Titel

Für Trainer Sandro Wagner, der zu Saisonbeginn von der U 19 hochgezogen wurde, geht jedenfalls eine höchst erfolgreiche Premierensaison im Herrenbereich zur Neige. Der 35-Jährige, der einen erfahrenen Kader mit reichlich Profierfahrung zur Verfügung hatte, ließ mit diesem einen effizienten und abgeklärten Fußball mit großer physischer Präsenz spielen.

Und dennoch: Die Hängepartie um die sportliche Zukunft hat es wohl auch Wagner leichter gemacht, sich zeitig umzuorientieren. Seinen auslaufenden Vertrag in Unterhaching hat der Ex-Bundesligaprofi nicht verlängert, er wird den Verein nach der Saison also verlassen. Sein Ziel ist zwar noch unbekannt, er geht aber mit Lorbeeren. Schwabl traut seinem scheidenden Coach eine "große Trainerkarriere" zu. Ohnehin ist Wagner ja als meinungsstarker DAZN- und ZDF-Experte schon längst als Fachmann im gehobenen Fußball angekommen.

Einen Nachfolger haben sie in Unterhaching wohl schon gefunden, doch auch für den werden die nächsten Wochen entscheidende Weichenstellungen bringen. Ja, Wochen, nicht Tage, denn auch nach dem erfolgten Titelgewinn wird wohl zeitnah keine endgültige Entscheidung fallen. "Wir werden um das Schweinfurt-Spiel herum mitteilen, ob wir in die Spiele gehen oder nicht", gibt Pressesprecher Quirin Friedel zu Protokoll. Und das wird erst am letzten Spieltag Ende Mai steigen.

Es ist also noch völlig offen, ob man die Hachinger, den Meister der Regionalliga Bayern, in der kommenden Saison in Liga drei sehen wird. "Es wäre ihnen zu gönnen, auf jeden Fall", sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf bei seinem jüngsten Besuch im Sportpark vor den Toren Münchens.