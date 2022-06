Ein teures Vergnügen: Liverpool verpflichtet Sturm-Juwel Darwin

Der FC Liverpool hat nach vier Jahren mal wieder richtig tief in die Tasche gegriffen: Mit Darwin (22) von Benfica wechselt ein großes Sturm-Juwel an die Anfield Road. Am Dienstag gaben die Reds den Wechsel offiziell bekannt.

Erzielte 2021/22 34 Pflichtspieltore: Liverpool-Neuzugang Darwin. Getty Images