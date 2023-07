"Ein Teufelskreis": Warum Hülkenberg im Rennen nicht mithalten kann

Auf zwei starke Tage in Spielberg folgte beim Rennen am Sonntag die große Enttäuschung für Nico Hülkenberg. Einmal mehr konnte der Deutsche eine gute Ausgangslage nicht ins Ziel bringen. Viel dafür kann der Haas-Fahrer aber nicht.

Es dürfte zum Verzweifeln sein für Nico Hülkenberg. Der einzige Deutsche im Fahrerfeld der Formel 1 durchlebte in Österreich erneut eine Gefühlsachterbahn. Licht und Schatten wechseln sich beim 35-Jährigen immer wieder so ab, dass ein Muster zu erkennen ist. Am Qualifikationstag ist Hülkenbergs Welt oft in Ordnung, mit seinem gegenüber der Konkurrenz unterlegenen Haas-Boliden schaffte er es an bisher neun Wochenenden bereits fünfmal in die dritte Qualifikationsrunde.

"Es hat plötzlich 'Peng' gemacht"

So auch in Spielberg, wo Hülkenberg in der Quali für das Rennen Platz acht belegte, im Shootout für den Sprint sogar Vierter wurde. Beim Rennen in der Steiermark gab es aber erneut keine Punkte, nach zwölf Runden machte das Auto schlapp. "Es hat sich nicht angedeutet", so Hülkenberg bei "Sky". "In Kurve drei hat es plötzlich 'Peng' gemacht. Ich glaube, es war irgendwas Hydraulisches, weil das Getriebe nicht mehr funktioniert hat."

Es war der erste Ausfall in dieser Saison für den gebürtigen Emmericher, auf die Zuverlässigkeit des Autos sind die bisher "nur" neun WM-Punkte also nicht zurückzuführen. Viel mehr ist es die Charakteristik des Haas, der auf eine Runde mit den Top-Boliden durchaus mithalten kann, über die gesamte Renndistanz aber einen viel zu hohen Reifenverschleiß aufweist.

"Es hat sich leider auch gestern und heute durchgezogen", sprach Hülkenberg über das große Problem des Haas. "Im ersten Stint auf dem Medium hat man direkt gesehen, dass wir unter Druck sind von den Autos hinter uns und die Reifen nach wie vor mehr beanspruchen."

Im Hauptrennen hielt sich Hülkenberg bis zu seinem Ausfall zwar wacker in den Punkten, in diesen hätte er sich aber erneut nicht festsetzen können - was mehr und mehr für Frust sorgt, zumal es für schnelle Runden im Qualifying keine WM-Punkte gibt. "Wir sind in einem Teufelskreis und haben da aktuell keine Befreiung", blickte Hülkenberg nicht wirklich hoffnungsvoll in die nahe Zukunft.

Vorfreude auf Silverstone

Wie es besser werden kann? "Das ist ein längerfristiges Thema, was wir durch Entwicklung, durch Teile und die Autocharakteristik, speziell auf der Aerodynamik-Seite, beheben müssen. Das ist eine große Aufgabe", so Hülkenberg.

Das anstehende Wochenende in Silverstone löst beim Deutschen aber dennoch Vorfreude aus. "Es ist eine geile Strecke. Schnell, flüssig und ich hatte immer gute Erinnerungen."