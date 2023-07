Ein Talent für den Meister: Fischer erhält Profivertrag

Der EHC Red Bull München hat Talent Sten Fischer mit einem Profivertrag ausgestattet, wie der amtierende Meister am Dienstag mitteilte.

Wenn München den 1. Spieltag und damit die neue Saison am 14. September gegen die Düsseldorfer EG eröffnet, könnte auch Sten Fischer im Aufgebot stehen. Der 20 Jahre alte Verteidiger stand zuletzt bei den Red Bull Hockey Juniors in Liefering im Team, künftig ist er Bestandteil der "großen Bullen".

Der gebürtige Berliner war seit 2017 in der Red Bull Nachwuchsakademie im österreichischen Liefering ausgebildet worden. Vergangene Saison durfte er bereits fünfmal für München in der DEL Erfahrung sammeln und sich mit einer Vorlage auch in die Scorerliste eintragen.

Fischer erhält in München die Rückennummer 47, die er schon bei seinen fünf Einsätzen für den EHC getragen hatte.