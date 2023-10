Ein Stürmer als Torwart: Giroud wird im Milan-Kasten gefeiert

Der italienische Traditionsklub AC Mailand hat am Samstagabend ein besonderes Spiel erlebt - ein dramatisches noch dazu. Denn als Stammkeeper Mike Maignan spät die Rote Karte gesehen hatte, musste ein Feldspieler ins Tor.

Olivier Giroud hat in seiner Karriere schon sehr viel erlebt. Der 37-jährige Franzose ist im Jahr 2018 Weltmeister geworden, hat für Vereine wie Arsenal und Chelsea schon 60-mal in der Champions League gespielt oder auch 90 Tore in Englands Premier League geschossen.

Das ist auch sein normaler Job: Tore schießen.

An diesem Samstag war das am Ende aber anders - im Grunde das komplette Gegenteil. Denn als sein Mitspieler Mike Maignan nach einem Foul vor dem eigenen Sechzehner in der achten (!) Minute der Nachspielzeit die glatt Rote Karte wegen Notbremse gesehen und Trainer Stefano Pioli schon fünfmal gewechselt hatte, wurde ein Feldspieler als neuer Torwart gesucht.

Lustiger Einfall der Mailänder

Und schnell gefunden: Giroud erklärte sich bereit, das grüne Trikot von Maignan anzuziehen und für die letzten Minuten ins Tor der sogenannten Rossoneri zu gehen. Der CFC Genua, der an diesem Tag genau 130 Jahre alt wurde und damit der älteste Klub in Italien ist, wollte das natürlich ausnutzen. Doch die schafften es nicht mehr an Giroud vorbei. Der besondere Torhüter zeigte sogar eine Parade und hielt wenig später den Ball sicher in den eigenen Händen.

Kurz darauf war Schluss - und Mailand feierte Giroud und einen 1:0-Sieg in Genua. Das Tor des Tages hatte Christian Pulisic geschossen.

Einen Tag später ließ sich der Verein aus Mailand noch etwas Besonderes einfallen. Auf der eigenen Internetseite veröffentlichten die Rossoneri einen aktualisierten Kader - und packten Giroud in die Kategorie "Torhüter" neben Maignan, Marco Sportiello und Antonio Mirante. Warum auch nicht? Nach dem gefeierten Auftritt vom Samstag weiß man schließlich: Giroud kann auch Tore verhindern.